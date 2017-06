Hamidou à la salle Ibn KhAldoun : grande soirée hawzi

Extrêmement apprécié par les mélomanes de la bonne musique authentique, Hamidou a encore une fois gratifié son large public d'un gala artistique, lundi soir, à la salle Ibn-Khaldoun à Alger, à l'initiative de l’établissement Arts et Culture de la wilaya d'Alger.

Le public de Hamidou est phénoménal. En effet, chaque fois que l'artiste anime un concert dans une quelconque salle algéroise, il n’y a pas une place de libre. Le secret ? Un talent à l’état pur, une voix des plus originales, une orchestration professionnelle et une parfaite maîtrise de la musique hawzi. Un public qui ne cesse de le suivre pendant de longues années. «Je fais de l'art depuis 32 ans, mon public est très spécifique. En effet, depuis les premiers tubes, des fans venaient me voir, très jeunes, certains viennent aujourd'hui avec leurs enfants et petits-enfants, je ne peux que remercier du fond du cœur la fidélité de mon public», a-t-il fait noter à l'issue du spectacle.

Et afin de faire vibrer l’assistance record qui a pris d'assaut la mythique salle Ibn-Khaldoun et ses 1600 places, Hamidou a choisi une programmation musicale riche et authentique. Variant entre le hawzi, son domaine d'excellence, de la musique andalouse, des chansons modernes et des ritournelles kabyles, l'artiste a rendu un hommage à Alger la blanche, sa ville natale et sa source d'inspiration, en interprétant «El Bahdja» et « Allo allo» du regretté El Hachemi Guerrouabi. C'est dans ce contexte que Hamidou raffole des reprises pour immortaliser l'œuvre des maîtres de la chanson algérienne. «Malgré des années de gloire et de production de merveilles musicales, nous n'avons jamais cessé d'apprécier El Hachemi Guerrouabi pour qui j'ai une profonde admiration, nous avons le devoir aujourd'hui de nous remémorer ses merveilles et de les partager avec le public «, a-t-il souligné.

Né en 1966 à Alger, Hamidou, Ahmed Takjout de son vrai nom, se fait connaître d'abord au style Rap et funk, auteur de «Seroual Loubia», un des grands tubes cultes des années quatre-vingt. Élève des écoles «El Fakhardjia» et «El fen wel adeb», il abandonne en 1988 le rap au profit du hawzi, pour devenir très vite une valeur sûre de cette musique ancestrale.

Kader Bentounès