Opéra d’Alger : Chaâbi symphonique

Le public, plutôt enclin à jouir du châabi, a été conquis par l'excellente prestation donnée par l'orchestre dirigé par le maestro Amine Kouider un bel ensemble architectural à la blancheur éclatante conjuguant esthétique, confort et modernité. Le temps d’une soirée qu’a duré ce spectacle, les présents à l’Opéra d’Alger Boualem-Bessaieh ont été envoûtés par le maestro Amine Kouider et son ensemble dans un voyage initiatique à travers la musique des plus grands compositeurs interprètes du chaâbi. L'ensemble des musiciens a interprété des extraits, à l’instar de Mahboubati et El Badji. L’orchestre et son maestro, brillants de technique et de dextérité, ont bien traduit leur professionnalisme académique, se livrant allégrement au gré des mélomanes dans une belle fusion de la parole et la mélodie, qui n'a pas manqué de susciter la reconnaissance manifeste de l'assistance. Ce spectacle dédié au style algérois est un montage poétique onirique où le lyrisme des mots a fusionné avec de belles œuvres du terroir du chaâbi. Les instrumentistes de l'Osn et les solistes Asma Alla et Kamel Aziz ont déployé à l’Opéra Boualem- Bessaih, un florilège de chansons du patrimoine. Vêtue d’une magnifique tenue typiquement algéroise, Asma Alla a majestueusement interprété «Tlata Zahwa we mraha», «Rah el ghali rah», «El Barah kan fi omri Âachrine» et «Chahlet layani». Le public recueilli —de nombreux étrangers— a pu saisir des instants de pureté et voyager à travers un beau rêve durant lequel l'ensemble des musiciens et des solistes ont judicieusement élevé le patrimoine culturel algérien au rang de l'universalité. La beauté des textes soutenue par les sonorités chaâbi et orientales des pièces choisies ont empreint le récital de hauteur et de noblesse que le public a pu apprécier également par la prestation de l’interprète Kamel Aziz dont la voix nous rappelle Cheikh Amar Ezzahi. Sous la direction du maestro et son orchestre, Kamel Aziz a interprété «Dak el khatem», «El Maknin Ezine», «Sali trach Qalbi Ya’âtik khbarou». La salle envoûtée saluait l'orchestre et battra la mesure avec des applaudissements de plus en plus nourris… un instant mémorable marqué par les youyous des Algéroises.



Sihem Oubraham