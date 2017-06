JSK : Rahmouni et Moussouni, un pas vers la sortie

L’avenir du duo Rahmouni-Moussouni à la tête de la barre technique de la JSK reste incertain. Le président Mohand-Chérif Hannachi a révélé ses intentions concernant ses deux entraîneurs à la fin du match CRB-JSK (1-1) en annonçant qu’il voulait « un grand entraîneur pour la saison prochaine », une manière sèche de dire qu’il ne comptait plus sur eux pour la saison prochaine. Les déclarations de Mohand-Chérif Hannachi ont suscité une réaction immédiate, d’abord de la part des deux concernés. Ainsi, Fouzi Moussouni a rappelé à Hannachi qu’ils étaient « encore sous contrat pour quatorze mois », comme pour lui dire qu’il devra leur verser des indemnités en cas où il voulait s’en séparer. Puis par le comité de supporters qui exige carrément le maintien du duo. En parallèle, des infos propagées çà et là annoncent le retour de Azzedine Ait Djoudi, apparemment contacté par des proches du président, tandis que celui-ci voudrait engager Fouad Bouali. Il faudra s’attendre à ce que ce flou perdure encore pour quelques semaines, dans la mesure où Rahmouni et Moussouni refusent de travailler avec un éventuel entraîneur. Et puis, l’on imagine mal la JSK, qui souffre depuis quelques saisons déjà de problèmes financiers, verser des salaires à trois entraîneurs en même temps. D’autant que les supporters estiment qu’il est naturel qu’on renouvelle la confiance à un staff qui a accepté de relever le défi du maintien au moment où beaucoup d’autres auraient décliné l’offre. En attendant d’y voir plus clair, la direction du club s’est penchée sur le volet recrutement. Comme à chaque intersaison, l’on nous annonce toute une ribambelle de joueurs à recruter. Encore une fois, la JSK se prépare à faire sa mue, dans la mesure où au moins dix joueurs seraient inscrits sur la liste des libérés.

Attention aux erreurs du passé !

Amar Benrabah