Pour espérer récupérer ses trois points défalqués : Le RC Relizane saisit le TAS

Le RC Relizane, relégué en Ligue 2-Mobilis de football au terme de la saison 2016-2017, a déposé hier un recours au niveau du Tribunal arbitral du sport (TAS) pour espérer récupérer les trois points que lui avait défalqués la Ligue de football professionnel (LFP) en début de saison pour non-paiement de salaires de ses anciens joueurs. « Nous allons déposer un recours mardi (hier) au niveau du TAS pour faire valoir nos droits. Nous avons des preuves tangibles qu’il y a des clubs qui n’ont pas payé leurs anciens joueurs sans être sanctionnés.

Le verdict du TAS sera prononcé deux semaines après le dépôt du recours, nous sommes très confiants », a affirmé le président du RCR, Mohamed Hamri. Le RCR, qui a terminé 14e du championnat clôturé mercredi soir, synonyme de relégation, espère récupérer trois points et ainsi éviter le purgatoire. La direction relizanaise est parvenue par la suite à s’acquitter de toutes ses dettes dans ce registre, mais sans que cela ne lui permette de récupérer les points retirés. «Nous avons déjà introduit un recours auprès de la Fédération algérienne (FAF) mais notre espoir reste le TAS. Si nous ne sommes pas rétablis dans nos droits, nous allons boycotter la compétition la saison prochaine, d’autant que l’équipe ne mérite pas un tel sort», a-t-il ajouté. Par ailleurs, le premier responsable du RCR n’a pas tari d’éloges sur l’entraîneur tunisien, Moez Bouakaz, «qui a effectué un excellent travail tout au long de la saison et nous espérons le garder en vue du prochain exercice».



Nuit du football africain : dix «étoiles», dont Rabah Madjer et Lakhdar Belloumi, honorées



Les anciennes stars du football algérien, Lakhdar Belloumi et Rabah Madjer ont été honorées, aux côtés de huit autres étoiles africaines, à Ouagadougou, pour l’ensemble de leur carrière sportive. Organisée à l’occasion de la 5e édition de la Nuit du football africain (NFA), en présence du ministre burkinabè des sports et des loisirs, Taïrou Bangré, la cérémonie a été initiée pour célébrer ces stars qui ont fait vibrer les stades d’Afrique et d’ailleurs par leurs qualités sportives et qui ont, également, procuré beaucoup de joie à leurs pays respectifs. Parmi ces légendes et figures qui ont écrit les belles pages du football du continent, se trouvaient Lakhdar Belloumi, Ballon d’Or africain 1981 et «inventeur de la passe aveugle», écrit le site Ouaga.com. Belloumi était aux côtés de son compatriote Rabah Madjer, Ballon d’Or africain 1987 et dont on a également donné son nom à une manière de marquer un but avec une talonnade, lors de la finale de la coupe d’Europe des clubs champions avec le FC Porto contre le Bayern Munich (2-0).

Dans une salle affichant complet, les initiateurs de l’événement ont tenu à distinguer également les Camerounais, Pierre Womé, double champion d’Afrique (2000 et 2002) avec les Lions Indomptables et champion olympique (2000) et François Oman Biyik, vainqueur de la Coupe d’Afrique des nations (1988) et de la défunte coupe d’Europe des clubs champions (actuellement Ligue des champions) avec l’Olympique de Marseille (1988), mais surtout, auteur du but camerounais face à l’Argentine de Diego Maradona (1-0) en match d’ouverture de la Coupe du monde 1982 en Espagne. Le Burkinabè Joseph Kaboré dit «Sap», l’Ivoirien Gadji Céli, premier capitaine des Eléphants à avoir brandi une CAN (1992) et le Sénégalais Khalilou Fadiga, auteur du but victorieux des Lions face à la France de Zidane en ouverture de la Coupe du monde en Corée du Sud et au Japon (2002), ont également reçu des trophées de distinction.