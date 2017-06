USMA : Paul Putt invité à prolonger son contrat

Le coach belge de l’USM Alger, Paul Putt, a été invité par la direction du club usmiste, via son président, Rebouh Haddad, a renouveler son contrat au profit des Rouge et Noir. En effet, les dirigeants de l’Union d’Alger tiennent absolument à assurer la stabilité dans les différentes structures du club. Pour eux, il est impératif de veiller à la stabilité et à la continuité dans le travail, au sein du staff technique et de l’effectif de l’USMA. Seules garantes de la réussite. Rebouh a fait une proposition à Paul Putt et lui a proposé de prolonger son contrat. A l’USMA, on veut éviter la valse des entraîneurs comme cela est souvent le cas. Satisfait du travail accompli par le technicien belge, qui s’est par ailleurs très bien intégré au club, et même si la formation algéroise, champion en titre, n’a terminé que 3e cette saison, les responsables usmistes estiment qu’il est préférable de ne pas procéder à un changement de coach. L’USMA participera la saison prochaine à la coupe de la CAF. On s’est rendu compte que l’instabilité et les fréquents changements à la barre technique de l’équipe ne lui permettent pas de progresser comme on le souhaite, alors qu’elle dispose d’un important potentiel de joueurs de qualité. La Ligue des champions où l’équipe est engagée en phase des poules demeure le principal objectif de l’USMA. Toujours en course pour une éventuelle qualification en quarts de finale, les responsables du club, tiennent à ce que Paul Putt poursuive sa mission, notamment du fait qu’il dispose d’une expérience non négligeable sur les terrains d’Afrique pour y avoir exercé notamment au Burkina-Faso. Sa connaissance des terrains d’Afrique et des particularités du football africain pourraient-être des atouts qui profiteront à l’équipe de Soustara. Pour sa part, sollicité par certains clubs, dont le CS Sfax tunisien, Paul Putt, accorde la priorité à l’USMA. Il s’apprête à négocier son maintien à la barre technique avec Rebouh Haddad. Les deux hommes ne devraient pas trouver de difficultés à trouver un accord.

Mohamed-Amine Azzouz