(Groupe B / 4e journée), USM Alger – Zamalek du Caire (égypte) : La victoire pour se rapprocher des quarts de finale

«Nous sommes venus à Alger pour glaner les trois points de la rencontre. Nous voulons garder la tête du classement et par la même nos distances avec l’USMA, qui reste un sérieux concurrent », a déclaré, lundi dernier à l’arrivée de la délégation égyptienne à l’aéroport international d’Alger, le coach portugais du Zamalek du Caire, Agosto Inacio, avant de poursuivre : « Le fait de jouer au grand stade du 5-Juillet, qui dispose d’une excellente pelouse, nous convient parfaitement et nous permet de développer notre jeu. Nous connaissons mieux notre adversaire et nous avons une idée plus ou moins précise sur la manière dont il faudra aborder ce match difficile pour les deux teams. » La formation algérienne est ainsi avertie. Cette rencontre de la quatrième journée de la phase des poules de la ligue des champions d’Afrique aura lieu ce soir à 23h00. Au match aller les deux équipes se sont séparées sur le score de un partout. Les coéquipiers de Zemmamouche, veulent aussi la victoire pour s’emparer de la tête du classement et mettre de leur côté toutes les chances de qualification pour les quarts de finales de cette compétition. « La victoire ne doit en aucun cas nous échapper. Un faux pas à domicile, face au leader du groupe, risquerait de compromettre sérieusement nos chances de qualification au tour prochain. C’est un match difficile, mais j’ai mon plan de jeu pour venir à bout de cette coriace équipe égyptienne, que je connais beaucoup mieux à présent », a déclaré l’entraîneur de l’USM Alger, Paul Putt, lundi après-midi à l’occasion d’un point de presse tenu au stade Omar-Hammadi, avant d’afficher quelques appréciations par rapport aux blessés. « Je n’ai toujours pas établi la liste des onze joueurs retenus pour cette rencontre, dans la mesure où j’attends le feu vert du staff médical qui doit se prononcer sur la situation des éléments souffrants de blessures. C’est une situation un peu perturbante pour moi. Cela dit, la qualification de la nouvelle recrue Hamzaoui est une bonne nouvelle. » Par la même, le coach de la formation de la capitale a affirmé avoir trouvé un terrain d’entente avec ses dirigeants pour poursuivre sa mission la saison prochaine à la tête de la barre technique.

A noter que cette confrontation sera dirigée par l’arbitre sud-africain Victor Miguel De Freitas Gomes. Il sera assisté par ses deux compatriotes, Lindikhaya Bolo et Sandile Dilikane.

Rédha M.