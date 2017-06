M. Tebboune reçoit une communication téléphonique de son homologue français Edouard Philippe

Le Premier ministre, Abdelmadjid Tebboune, a reçu, hier, une communication téléphonique de son homologue français, Edouard Philippe, au cours de laquelle ils se sont mutuellement félicités pour leurs nouvelles fonctions, a-t-on appris auprès des services du Premier ministre. Les deux responsables ont évoqué également les préparatifs en cours pour la tenue de la haute commission mixte algéro-française prévue pour la fin de l'année, et sont convenus de promouvoir l'échange de vues sur les questions d'intérêt commun et d'œuvrer à la consolidation et au perfectionnement des relations bilatérales.