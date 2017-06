MDN : Arrestation d’un terroriste à El-Oued et de deux éléments de soutien

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l'Armée nationale populaire a arrêté, le 19 juin 2017 à El-Oued (4e Région militaire), le terroriste recherché dénommé D. Mohamed, tandis que d'autres détachements ont intercepté à Tlemcen (2e Région militaire) et Constantine (5e Région militaire), deux éléments de soutien aux groupes terroristes. Des détachements de l'ANP ont arrêté, à Tamanrasset et à Bordj Badji Mokhtar (6e Région militaire), cinq contrebandiers et saisi deux véhicules tout-terrain, un camion, divers outils d'orpaillage et 80 kilogrammes de mélange d'or et de cailloux. Par ailleurs, à In Guezzam (6e Région militaire), des détachements de l'ANP ont appréhendé 49 immigrants clandestins de différentes nationalités africaines», indique un communiqué du MDN.