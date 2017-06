Algérie - Mexique : élargir le partenariat

Le président de la commission des affaires extérieures, de la coopération internationale et de la communauté à l'étranger, au Conseil de la nation, Mohamed Tayeb Laskri, s'est entretenu avec l'ambassadeur du Mexique à Alger, Juan Jose Gonzalez Mijares, sur les relations bilatérales notamment dans le domaine parlementaire, a indiqué un communiqué du conseil. Lors de cette rencontre, les deux parties «ont passé en revue les relations bilatérales, notamment dans le domaine parlementaire, et examiné les moyens d'élargir le partenariat et de développer la concertation et la coordination dans les fora parlementaires internationaux». Les deux responsables ont procédé à un «échange de vues sur les questions d'intérêt commun, dont la question de décolonisation en Afrique, à travers la consécration du droit du peuple sahraoui à l'autodétermination, conformément à la légalité internationale».