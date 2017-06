Fête de l’Aïd-El-Fitr : Les journées du 1er et 2 chaoual chômées et payées

Les journées du 1er et 2 chaoual 1438 de l'Hégire, correspondant au 1er et 2e jours de l'Aïd-el-Fitr sont chômées et payées pour l`ensemble des personnels des institutions et administrations publiques, y compris les personnels payés à l`heure ou à la journée, a indiqué hier la Direction générale de la Fonction publique et de la Réforme administrative, dans un communiqué. «Les personnels exerçant en travail posté ou à la journée sont toutefois tenus d’assurer la continuité du service’, ajoute la même source qui précise que cette mesure intervient conformément à la loi du 26 juillet 1963, modifiée et complétée, fixant la liste des fêtes légales.