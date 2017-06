Eclairage : À la bonne école

Le moment que vit aujourd’hui l’école algérienne est bien plus fort, bien plus marquant et bien plus décisif, tant il s’agit de graver les principes directeurs de la réforme dans le marbre d’une loi d’orientation relative au système éducatif, qui deviendra, le temps passant, l’expression suprême de la volonté nationale qui, à ce titre, s’imposera à tous. Invitée hier du forum d’El Moudjahid, la ministre de l’Éducation nationale, Mme Nouria Benghabrit, a présenté un certain nombre de détails de la réforme de son secteur. Elle a répondu, à l’occasion, à toutes les questions d’actualité. Si toutes les précautions ont été prises pour assurer le bon déroulement de ces examens, c’est que l’objectif était, en ce qui concerne le bac, de lui redonner toute sa crédibilité. Si elle s’est réjouie du succès du déroulement des examens de fin d’année, dans les meilleures conditions par rapport aux années précédentes, grâce à la mobilisation et la solidarité de toutes les institutions de l’État, qui n’a pas lésiné sur les moyens, ce qui a retenu notre attention, ce sont les grands principes de la réforme mise en œuvre, au grand bonheur de la famille de l’éducation et au grand dam de ses détracteurs. Lors de cette conférence, la ministre a levé le voile sur les projets qui forment le corps de la réforme qui commence à porter ses premiers fruits. Elle a félicité tous ceux qui, de près ou de loin, en particulier les partenaires sociaux, ont mis les moyens et contribué afin de concrétiser cette vision nouvelle, qui a vu le jour en 2003, mais a tardé à mûrir, en raison d’un contexte difficile, notamment au cours de la période 2007/2012. Une réforme sans moyens et un calendrier précis relèvent de la pure théorie. Pour ce qui est de la place du secteur de l’Éducation dans le Plan d’action du gouvernement Tebboune, elle indique que toute la priorité est accordée à la dimension pédagogie et surtout la formation, sans laquelle aucun résultat n’aurait été possible dans la mise en œuvre de cette réforme. C’est que, d’abord, la qualité d’une école s’évalue certainement par celle des services éducatifs et dépend donc de la compétence des enseignantes et des enseignants, et c’est justement la formation continue qui fait toute la différence. L’amélioration du système national d’enseignement et de formation et la valorisation de la recherche scientifique, inscrites au chapitre du développement humain, figurent parmi les priorités des objectifs inscrits du plan d’action du gouvernement. Des ressources importantes sont injectées pour améliorer le niveau de formation des enseignants. Une charte a été signée en 2015 par les partenaires sociaux du secteur de l’Éducation nationale définissant les droits et obligations de chaque composante de la communauté éducative afin d`instaurer un climat favorable permettant d`aller à une «école de qualité». Outre l’élaboration de nouveaux manuels scolaires pour les cycles primaire et moyen, afin d`introduire la référence nationale, le ministère de l`Éducation veille depuis des années à introduire de nouvelles dispositions pédagogiques, notamment dans le cycle primaire, avec la généralisation du préscolaire, l`extension de l`enseignement de l’amazigh et la promotion de l`enseignement des langues étrangères. Les principes généraux tiennent à l’équité, et l’égalité des chances d’accès à l’éducation et à la formation. L’obligation et la généralisation de l’enseignement préscolaire. Le droit d’accès à l’éducation et à la formation pour les personnes en situation de handicap ou aux besoins spécifiques. Améliorer l’attractivité et la performance de l’école. Une école favorable à la promotion de l’individu et de la société autour de l’identité nationale et l’algériannité dans toutes ses dimensions et ouverte sur le monde par la maîtrise des langues étrangères. Cette réforme est orientée aussi vers l’intégration dans le marché du travail. L’autre dimension évoquée a trait à la gouvernance, par la mobilisation et l’implication des acteurs et partenaires autour de l’école. Pour ce qui est des examens, elle affirme que tout en gardant le système de notes et pour apporter des améliorations, le travail en la matière sera basé sur l’évaluation, pour apporter des améliorations. D’après la ministre, il ne sert rien d’obtenir d’excellentes notes de 18 et plus si l’on ne sait pas à quelles compétences est destiné l’élève, il s’agit donc de privilégier la formation d’élèves qui savent appliquer, et non pas d’élèves qui se perdent en analyses. Il y a également l’encouragement de l’utilisation des technologies de l’information et l’utilisation du site web du ministère, qui dispose d’une plateforme numérique et d’un système d’information qui intègre tous ceux qui gravitent autour de l’école et participent ou sont concernés par la vie de l’école.

Farid Bouyahia