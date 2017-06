Entretien entre M. Messahel, le ministre koweitien des AE et le vice-Premier ministre et ministre yéménite des A.E. : Examen de la situation dans le Golfe

Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, a eu dimanche dernier un entretien téléphonique avec Cheikh Sabah Al Khaled Hamad Al Sabah, vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de l'Etat du Koweït dans lequel il a passé en revue les relations bilatérales et la situation dans la région du Golfe à la lumière des différends survenus entre certains pays de cette région, a indiqué un communiqué du ministère des Affaires étrangères. M. Messahel a salué les efforts consentis par l'émir de l'Etat du Koweït, Cheikh Al Sabah Al Ahmed Al Sabah et par le gouvernement koweitien pour le règlement des différends survenus entre certains pays de la région". M. Abdelkader Messahel a reçu une communication téléphonique du vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères de la République du Yémen, Abdul Malek Al-Mekhlafi. Le ministre yéménite a donné un aperçu de "la situation dans son pays et des conditions de vie difficiles que traverse le peuple yéménite", précise un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Le ministre yéménite a salué "la position de l'Algérie concernant la crise qui secoue son pays, et qui appelle à une solution par le dialogue entre les protagonistes, à la réconciliation et au respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du Yémen.