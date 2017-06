M. Djamel KAOUANE reçoit les Ambassadeurs des Etats-Unis d’Amérique et du Canada

L’entretien, qui a permis de mettre en avant l’excellence des relations entre l’Algérie et les USA, s’est focalisé sur la nécessité de développer et de dynamiser davantage les échanges entre les deux pays dans le domaine de la communication et de l’information. Tout en saluant les acquis de la liberté d’expression et de la presse, ainsi que les avancées extraordinaires que le secteur de la communication a connues en Algérie, les deux parties se sont accordées à reconnaître la nécessité de poursuivre l’effort d’investissement dans la ressource humaine. Il a été convenu d’intensifier les échanges et la coopération entre les deux pays en matière de formation et de donner de la fluidité aux nombreuses initiatives qui sont prises en faveur du secteur.

L’entretien a mis en perspective les relations algéro-canadiennes du fait d’une élite algérienne de plus en plus importante au Canada. L’occasion fut propice pour passer en revue les nombreuses affinités qui existent entre les deux pays et qui donnent leur chance à des relations autrement plus intenses et plus fructueuses dans tous les domaines, et plus particulièrement dans le domaine de la communication et de l’information.

Les deux parties ont convenu de la pertinence d’une coopération axée essentiellement sur la formation dans le domaine de la presse et des médias.