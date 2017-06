Amélioration du transport des voyageurs et des marchandises : Garantir un service public adapté

Un programme ambitieux est prévu pour l'amélioration du système de transport des voyageurs et des marchandises afin d'assurer une meilleure qualité de vie des citoyens et du développement socio-économique. Dans ce cadre, le gouvernement poursuivra la réalisation des grandes infrastructures routières, ferroviaires, portuaires et aéroportuaires, selon les moyens financiers mobilisés à cet effet.

En outre, un nouveau cadre juridique et organisationnel sera mis en œuvre pour assurer une meilleure préservation des investissements consentis et une gestion moderne des infrastructures dans le but de garantir un service public adapté à une demande multiforme de plus en plus exigeante, note le programme du gouvernement.

Pour le transport terrestre, le gouvernement se fixe comme objectif la diminution des disparités régionales par l'aménagement d'un réseau routier orienté vers le désenclavement des populations rurales, l'amélioration de l'accessibilité des régions éloignées et la desserte des zones frontalières du Grand-Sud. À cet effet, un programme spécifique sera lancé au niveau des Hauts-Plateaux afin de promouvoir les potentialités pastorales et agricoles, et d'améliorer la desserte du sud et du Grand-Sud par la réalisation de connexions avec la Transsaharienne. Par ailleurs, le gouvernement s'attellera à développer des actions de mise à niveau du transport terrestre par l'amélioration de la professionnalisation des opérateurs, la modernisation des gares, la promotion de l'intermodalité, le déploiement du dispositif de lutte contre l'insécurité routière, ainsi que la mise en place de la régulation économique et technique. Dans le domaine du transport ferroviaire, le gouvernement prendra toutes les mesures tendant à augmenter l'efficacité du système ferroviaire à l'effet de proposer des services de transport de passagers et de marchandises de meilleure qualité en termes de fréquence, de temps de transport, de qualité (confort, fiabilité, sécurité) et de sûreté, tout en assurant un prix compétitif pour susciter un maximum de trafic passagers et marchandises. Compte tenu de l'importance du transport maritime dans l'économie nationale, le gouvernement développera, dans le cadre d'une vision intégrée, une série de mesures d'ordre législatif, réglementaire et technique, pour accroître l'efficience de ce mode de transport. Dans ce cadre, l'Exécutif prévoit des actions prioritaires qui seront mises en œuvre comme l'installation du guichet unique, le développement des zones logistiques, le renforcement du pavillon national Passagers et Fret, et le lancement du cabotage national à partir du port de DjenDjen. Concernant le transport aérien, outre le renforcement de la capacité des compagnies nationales et l'achèvement de la construction des nouvelles aérogares d'Alger et d'Oran, appelées à devenir des hub internationaux, le gouvernement compte réviser le cadre réglementaire régissant l'aviation civile dans le but de sa mise à niveau aux standards internationaux. À ce titre, plusieurs actions sont envisagées, notamment le renforcement des fonctions régaliennes de l'État par l'élaboration d'un plan de développement du transport aérien, la révision du cadre législatif, réglementaire et organisationnel lié aux aspects techniques et économiques y afférents. Il s'agit, en outre, de moderniser et d'entretenir des équipements (certification des aéroports et des services de navigation) et d'améliorer la rentabilité des aérogares.