Le RND salue le contenu du plan d’action du gouvernement

Le Rassemblement national démocratique (RND) a salué le contenu du plan d’action du gouvernement qui sera présenté aujourd’hui devant les députés de l’Assemblée populaire nationale (APN), a indiqué hier un communiqué du parti.

«Le bureau national du RND a examiné le projet du plan d’action du gouvernement et a salué son contenu qui s’inscrit dans la mise en œuvre du programme du Président de la République, tout en l’adaptant à la conjoncture financière difficile que traverse le pays», précise la même source.

Le RND, qui s’est félicité de «l’importance et de la pertinence des orientations données par le Président de la République, lors du dernier Conseil des ministres», charge ses députés de «participer avec force à la discussion du plan d’action du gouvernement et de voter à l’unanimité en sa faveur». (APS)