Récupération des noyaux de dattes : Oran à plein régime

C’est une initiative louable, originale et écologique, c'est le moins qu'on puisse dire. Lancée par le groupe Marriott via l’un de ses établissements en Algérie, en l’occurrence «Le Merdien d’Oran», l’action en question se résume en une seule phrase : «un noyau de datte égal un palmier».

En effet, il s’agit de la première opération du genre en Algérie consistant à récupérer les noyaux de dattes pour en faire des futurs palmiers. Contacté par notre journal, le directeur général de l’hôtel Le Méridien M. Emanuel Nasi, a expliqué que «ce projet, dont l’idée a germé en septembre 2016 à Oran, consiste à récupérer les noyaux des dattes consommées dans les restaurants de l’hôtel. Les noyaux seront, ensuite, recueillis dans une boite (un cube de 10 cm biodégradable) pour être, dans un premier temps, arrosés dans l’enceinte des hôtels en attendant leur germination. Nous allons les garder jusqu’à ce qu’on pense pouvoir les déplacer environs 12 mois après. autrement dit, quand ils seront assez forts pour être déplacés. L’idée est de les porter à l’usine Renault production qui dispose de vagues terrains non exploités. Après, c’est à eux de prendre la relève du suivi et de l’entretien des pousses de palmiers. Une opération qui, sans doute, va prendre des années», a-t-il indiqué. Selon ses promoteurs, ce projet vise, à la base, à créer une conscience environnementale avec l’implication de la filière des fournisseurs de l’hôtel.

Cela va pouvoir promouvoir l’engagement environnemental et le respect de la nature dans le pays. Ainsi, l’objectif serait de planter 100 palmiers deux fois par an dans une zone aride de la wilaya, a-t-on indiqué.

A savoir que depuis le lancement de la première phase de cette opération, la petite «pépinière» de l’hôtel compte une centaine de boites de palmiers qui commencent à pousser. Une telle action mérite bien qu’elle soit portée par la population de la ville, c’est pourquoi, le promoteur du projet envisage de lancer une deuxième phase des petites actions de vulgarisation autour de cette action notamment à l’endroit des élèves scolarisés. «Peu de gens savent qu’un noyau de datte peut donner un palmier. Voilà une bonne raison qui nous pousse à réfléchir sur des actions visant à inculquer cette éducation environnementale aux enfants». A en croire le directeur général de l’hôtel Le Méridien Oran, ce projet a coûté zéro dinar, et il est porté à ce jour par trois partenaires, en l’occurrence ABCOM, qui fournit les boites à palmiers, TBWA DJAZ, qui s’occupe de la communication du projet, et Renault production, le preneur de ces pousses palmiers.

A savoir que d’autres fournisseurs de l’hôtel ont manifesté leur intérêt pour participer à l’opération. Il convient de souligner, par ailleurs, que ce projet, lancé par le Marriott international en Algérie via Le Meridien d’Oran est mis en œuvre avec la collaboration des autres établissements relevant de ce même groupe, à savoir le Sheraton d’Oran, le Sheraton club des pins et le four point.

Amel saher