Tabagisme : Le jeûne, l’occasion idéale pour arrêter de fumer ?

La Direction de la CNAS de la wilaya de Mascara a organisé une journée de sensibilisation sur le tabagisme sous le thème «stoppez le tabac », le tabagisme étant une toxicomanie qui pose actuellement un grand problème en santé publique à cause des dangers des composantes du tabac aussi bien pour le fumeur que pour son entourage. Les substances contenues dans le tabac favorisent les cancers du poumon, des lèvres, de la longue, de la gorge, de l’oesophage et peuvent également être la cause du trouble du sommeil ce qui provoque chez l’individu un genre de stress durant la journée. Les centres intermédiaires de soins en addictologie sont pour le moment un portail d’espoir pour la réadaptation médicale, psychologique, sociale et comportementale pour tout individu qui souffre des problèmes et de troubles psychologiques. Cette journée a également été marquée par des conférences animées par des médecins et portant sur le tabac et ses conséquences. Le mot d’ordre de profiter du mois de ramadan pour arrêter de fumer a été mis en avant au cours de cette journée de sensibilisation en ce sens que le jeûne est le meilleur moment pour cesser de fumer car il ne fait appel à aucun palliatif, et beaucoup de conseils ont été prodigués par les médecins qui se sont relayés à le tribune pour mettre en valeur les bienfaits pour la santé l’arrêt du tabac, actif ou passif et ses effets néfastes directs sur l’organisme ainsi que les complications cardiovasculaires, physiques de la nicotine et psychiques de l’appétence l’accoutumance, de la dépendance ainsi que les complications cardiovasculaires, broncho-pulmonaires et ORL. le seul bémol de cette journée est le manque de statistiques chiffrées de sujets atteins de cette pathologie afin de mesurer l’ampleur de ce fléau dont souffre notre corps social, un problème majeur de santé publique dont la prise en charge d’un patient atteint de cancer coûte au trésor public un montant moyen de l’ordre de 300 millions de centimes, a ton appris auprès des spécialistes de la santé.

A. Ghomchi

15,3 cigarettes/jour consommées en Algérie

Les fumeurs algériens consomment en moyenne 15,3 cigarettes chaque jour, a soutenu mardi à Constantine le directeur de l’agence locale de la Caisse nationale de sécurité sociale des travailleurs salariés (CNAS), Hassan Nouara. 50,7 % des fumeurs prennent entre 10 et 20 cigarettes par jour et 5,6 % fument 31 cigarettes et plus par jour, a ajouté ce responsable dans une conférence tenue à l’occasion du lancement de la campagne nationale de prévention des dangers du tabagisme. Ces chiffres sont le résultat d’un sondage national réalisé à l’initiative de la direction générale de la CNAS les 18, 19 et 20 mai dernier ayant touché un échantillon de 36.000 assurés sociaux, a relevé Hassan Nouara, avant de préciser que les 9-17 ans est la tranche d’âge moyenne des débutants dans le tabagisme. Le sondage a été mené durant le mois du ramadhan qui constitue une période idéale pour arrêter de fumer obligeant le fumeur à s’abstenir de fumer toute la journée soit presque 17 heures d’affilée, a-t-il ajouté estimant que la lutte contre le tabagisme est «d’abord une culture». Le même responsable a appelé les associations et la société civile à s’impliquer dans cette initiative anti-tabagisme lancée dans le cadre du plan stratégique de la CNAS. Se poursuivant jusqu’à jeudi prochain, la campagne vise à sensibiliser les fumeurs aux ravages que peut leur causer le tabac et à les inciter à cesser de fumer. Médecin en chef à la CNAS, Dr. Mohamed Bouhidel a souligné que l’initiative a amené les fumeurs approchés à prendre conscience des risques que fait encourir le tabac à leur santé, notamment pour leur système cardio-respiratoire ainsi que pour le système digestif. Des conseils leur seront également apportés pour conduire avec succès leur sevrage. Des dépliants et affiches ont été distribués aux assurés sociaux présents dans les structures de la CNAS ainsi qu’aux professionnels de la santé conventionnés avec la CNAS. (APS)