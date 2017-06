La Radieuse : Circoncision de 168 enfants nécessiteux

Fidèle à ses traditions de solidarité et de soutien aux familles démunies et en collaboration avec la DGSN, le groupe Tahkout et Mobilis, l’association Radieuse vient de procéder à la circoncision de 168 enfants issus de couches défavorisées. Ces enfants ont aussi reçu des vêtements appropriés et il a été remis à leurs parents des aides financières pour faire face aux achats de l’Aïd. C’est en présence de personnalités connues, à l’image de Hansal, Belloumi, Benchiha, Haddou et l’actuel sociétaire du MCO, Heriet, des familles de ces enfants, et de nombreux citoyens, que s’est déroulée cette véritable fête, pleine d’émotion et de joie, au complexe Reguig Abdelkader, le tout agrémenté par les chants et la musique de groupes folkloriques. C’est donc une belle initiative qui a créé la joie et l’émotion au sein de ces familles humbles. Monsieur Chafi Kada , le président de la Radieuse, a vivement remercié les bienfaiteurs pour leur soutien, ainsi que le président de l’association « Islah », M.Meçabih, qui a coordonné de belle manière cette opération, grâce à sa grande expérience, tout comme il a remercié les autorités locales. Il a enfin aussi souhaité que de pareilles initiatives se multiplient au niveau national au grand bonheur des familles déshéritées.