Annaba : Des trousseaux de l’aïd pour les orphelins

L’opération solidarité au profit des enfants orphelins, initiée par la direction des affaires religieuses et des waqfs, se poursuit à Annaba jusqu’à la veille de l’aïd el fitr, a indiqué son directeur Djamel Ammi. Plus de 1.000 trousseaux de l’aïd el fitr destinés aux enfants orphelins ont été déjà acquis et remis à leurs bénéficiaires depuis le début de la semaine dernière, a fait savoir le premier responsable du secteur dans la wilaya. Ce dernier table sur l’acquisition de 2.000 tenues de l’aïd pour en faire profiter les enfants orphelins issus de l’ensemble des régions de la wilaya. Organisée en collaboration avec les mosquées El Houda et El Ferdaousse, les âmes charitables et les bienfaiteurs n’ont pas cessé d’affluer sur les lieux pour porter aide et soutien à cette catégorie de la société. À titre illustratif, la localité de Sidi Salem, commune d’El Bouni, à elle seule collecté plus de 500 tenues de l’aïd el fitr pour les enfants orphelins, achetées par les bienfaiteurs, a tenu à souligner M. Ammi. Par ailleurs, près de 250 enfants orphelins ont été conviés, jeudi dernier, à l’hôtel Rym El Djamil, à proximité de la plage Belvédère, au traditionnel f’tour collectif du mois sacré du Ramadhan. Cette action caritative, qui est à sa neuvième année, est une initiative de la direction des affaires et des waqfs de la wilaya d’Annaba. Pas moins de 20 trousseaux de l’aïd ont été remis à titre symbolique à des enfants orphelins en marge de cette cérémonie dans une ambiance conviviale, en présence des autorités locales et à leur tête le wali par intérim, M. Toufik Mezhoud, ainsi que des bienfaiteurs. Fidèle à son envie de créer l’ambiance festive, l’inévitable humoriste Amou Rafik n’a pas ménagé ses efforts pour procurer des moments de plaisir et de joie aux enfants présents dans cette soirée ramadhanèsque.

B. Guetmi