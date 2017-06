Solidarité : Iftar géant au profit de 1.000 personnes

C’est dans une ambiance ramadanesque, de partage et de solidarité que 1.000 personnes, de différentes couches sociales, ont rompu le jeûne, vendredi dernier, sur l’esplanade de Riad El Feth, à Alger.

Pour la 4e édition de cet événement de solidarité, le ftour organisé par le groupe Henkel Algérie, sous le slogan «Tahla Lemma», a été marqué par une atmosphère de joie et de convivialité.

Les participants, représentant toutes les catégories de la société, ont eu toute la latitude de partager un repas dans la bonne humeur et de faire connaissance avec leurs voisins de table, et cela depuis la rupture du jeûne jusqu’à la fin du service.

Aussi, une chose est sûre. ce nombre important de personnes réunies au moment de cet iftar géant autour de la même table pour la rupture du jeûne, confirme encore une fois la culture de solidarité et d’entraide sociale qui caractérise la société musulmane en ce mois sacré, propice à la ferveur religieuse. Apparemment satisfait de la réussite de cet événement qui a nécessité d’importants moyens financiers et matériels déployés sur l’immense esplanade de Riadh el Feth, le président-directeur général de Henkel Algérie, M. Jean Féminier, a exprimé sa contentement quant au succès de cette rencontre de solidarité, en indiquant que «Tahla Lemma» est un événement annuel auquel l’entreprise internationale accorde la plus grande importance. «C’est avec beaucoup de plaisir que nous nous retrouvons chaque année aux côtés des algériens pour partager un repas pendant le mois sacré de Ramadan», a-t-il indiqué , avant d’ajouter que cet événement est placé sous le signe de l’humanisme, de la solidarité, du partage et de la convivialité. «Henkel Algérie est une entreprise aux valeurs familiales qui prend très à cœur sa responsabilité sociétale», a-t-il dit. Et de poursuivre :

«nous sommes engagés, depuis l’an 2000, auprès de nos consommateurs afin de leur fournir des produits de grande qualité tout en contribuant au quotidien, à l’essor économique et social du pays». En réponse à une question relative aux capacités d’exportation de cette entreprise de fabrication de détergents et de produits adhésifs (colles), il a indiqué qu’au-delà de ses activités internes, Henkel exporte vers plusieurs pays notamment africains et européens. Quant à la question de quantifier ces capacités d’exportation, M. Fermier a fait savoir qu’elles sont minimes, car la majorité de la production est destinée au marché local. Néanmoins, le responsable n’écarte pas cette idée, puisque, comme il le dira, «le groupe Henkel Algérie prévoit d’élargir son investissement pour notamment renforcer ses capacités à l’exportation et augmenter le nombre d’emplois». Appuyant ses dires, il a mis en exergue le fait que le groupe a investi quelque 2 millions d’euros ces deux dernières années pour déployer ses activités en Algérie. S’agissant de nombre d’emplois créés à ce jour, M. Fermier a indiqué qu’actuellement, les effectifs du groupe en Algérie, sont estimés à 2.000 emplois (directs et indirects).



Un nouveau record dans le Guinness



Le développement durable, un autre fait d’actualité, est un sujet au cœur des valeurs de Henkel, d’après notre interlocuteur. En effet, l’image du groupe international repose sur trois principes, que sont l’économie, la société et l’environnement. Partant de là, M. Fermier affirmera que Henkel réserve tous les ans un budget destiné au soutien des activités sociales pour les démunis. «En termes d’environnement, Henkel Algérie est pionnière au niveau de la gestion intelligente des ressources afin de réduire drastiquement sa consommation en eau et ses émissions de déchets», a-t-il tenu à spécifier.

Par ailleurs, et pour ancrer cette soirée dans la mémoire des participants, Henkel Algérie, avec sa marque Pril Isis, a organisé un défi qui a consisté à réunir le plus grand nombre de personnes lavant la vaisselle en même temps et dans un même lieu.

En effet, 412 Algériennes sont entrées dans le livre Guinness en lavant simultanément deux assiettes après la distribution du ftour aux participants. Cette victoire est un signe fort que la solidarité, l’entraide et le travail d’équipe sont des valeurs ancrées dans le cœur des Algériens. L’actuel record, détenu par les Philippines, a mobilisé 300 personnes.

Pril Isis a convié 412 personnes pour battre cette performance. Le défi a été relevé, il s’agit du second record Guinness World Records™ battu en Algérie.

Makhlouf Ait Ziane