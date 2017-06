Zidane tenterait de dissuader Ronaldo de quitter le Real Madrid

L'entraîneur du Real Madrid, Zinédine Zidane a contacté par téléphone son joueur Cristiano Ronaldo pour tenter de le dissuader de quitter le club espagnol comme il aurait menacé de le faire, affirme dimanche le journal sportif espagnol Marca. Selon Marca, qui ne cite aucune source, le technicien français a interrompu ses vacances en Italie pour appeler Ronaldo en Russie et vérifier s'il voulait vraiment quitter l'Espagne en raison des accusations d'évasion fiscale lancées contre lui par le parquet et qu'il considère "sans fondement". Zidane, poursuit le journal, "lui a fait comprendre que le Real Madrid est une équipe qui gagne grâce à lui" et qu'il "a besoin de lui autant pour son esprit de compétition que pour ses buts".