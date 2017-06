Demi-finale coupe d’Algérie (Ce soir à 22h30) : CRB-USMBA : qui aura le dernier mot ?

La demi-finale devant opposer ce soir au stade du 20-Août 1955 le CRB à l’USMBA requiert autant de passion et d’intérêt que l’autre demi-finale MCA-ESS qui se jouera samedi prochain, soit le duel de titans par excellence. C’est que la passion est aussi grande et intacte dans les fiefs des supporters du Chabab et d’El-Khadra, à tel point que cette confrontation polarise carrément l’actualité aussi bien à Laâkiba qu’à Sidi Bel Abbes. La polémique qu’a suscitée le lieu de la domiciliation de cette rencontre étant consommée, ce rendez-vous de l’épreuve populaire prend du coup tout son sens et revêt tout son charme au grand bonheur des puristes. Depuis quelques jours, la température monte crescendo à mesure que la date du match approche. Les deux fiefs des deux demi-finalistes vibrent au rythme du match, banderoles, fanions et défilés à l’appui. A Belouizdad, l’ambition de redevenir un «grand» du football national n’est pas qu’un doux rêve que les supporters caressent en silence. Le public belouizdadi veut renouer avec les succès qui ont fait jadis la grandeur du Chabab et le fait savoir haut et fort.

La déception d’avoir réalisé un championnat tout juste moyen est carrément occultée par la perspective de jouer la finale de la coupe d’Algérie. Le club s’est renforcé qualitativement cet hiver et, pour les supporters, jouer la finale est un rêve que caressent les milliers de fans du CRB. Le Marocain Badou Zaki souhaite terminer son parcours avec le Chabab de la meilleure des façons avant de quitter définitivement son poste, lui qui a décidé de reprendre du service dans le championnat marocain la saison prochaine. L’envie et là. Le CRB a des joueurs de qualité qui peuvent relever le défi. Même constat du côté de Sidi Bel Abbes où les supporters comptent bien envahir le stade du 20-Août-55 ce soir pour soutenir leur équipe dans leur conquête de la finale de la coupe d’Algérie. Les hommes de Cherif-El Ouazani ont réussi une deuxième moitié de saison très intéressante avec à l’appui un football attrayant qui fait que leur statut de demi-finaliste n’est nullement usurpé. A Sidi Bel-Abbes, on veut prolonger le rêve jusqu’à la finale, voire au-delà.

En somme, ce CRB-USMBA promet d’être attrayant. Si le Chabab part avec l’avantage du terrain, les caprices de Dame coupe nous ont habitués à bien des surprises. L’USMBA avec ses convictions et ses atouts y croit dur comme fer. De quoi promettre une demi-finale de haute facture.

Amar Benrabah