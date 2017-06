Coupe de la CAF (ce soir à 22h), MC Alger – Mbabane Swallows (Swaziland) : La victoire pour assurer la qualification

Le Mouloudia d’Alger ne jure que par la victoire face au représentant Swazi en coupe de la confédération, Mbabane Swallows. Les camarades de Hachoud veulent garder la tête du classement et par la même assurer la qualification pour le quart de finale dès à présent, face à leur dauphin.

Cette rencontre, prévue ce soir à 22h00 au stade du 5-Juillet, compte pour la quatrième journée du groupe

«B». «Nous devons remporter cette partie, face à un sérieux concurrent, pour assurer la qualification au tour prochain et éviter toute mauvaise surprise. Il restera deux rencontres à disputer par la suite. Cela nous permettra de nous concentrer sur notre second objectif, à savoir la coupe d’Algérie», a déclaré l’entraîneur du doyen à l’issue du dernier entraînement de l’équipe. Pour rappel, le MCA a effectué un micro-cycle de préparation à l’école supérieure de l’Hôtellerie de Ain Benian, en prévision de cette rencontre de coupe de la CAF. Le staff technique a surtout axé son travail sur la récupération, la régénération et l’aspect technico-tactique pour permettre à ses poulains d’être dans les meilleures conditions possibles le jour du match. « Cette rencontre intervient en fin de saison. Avec l’enchaînement des matchs, les effets du jeûne et la chaleur, ce n’est pas évident pour les joueurs de garder la forme », a souligné le coach, avant de parler du futur adversaire de son team : «Nous connaissons mieux notre futur adversaire, après l’avoir affronté chez lui. Nous avons une idée plus ou moins précise sur ces forces et faiblesses et la manière avec laquelle il faudra l’aborder pour s’imposer. Cela dit, j’ai plus à craindre de la réaction de mes joueurs. On doit minimiser les erreurs défensives face à une formation très à l’aise dans le jeu de contres. Aussi, on doit faire preuve de plus d’efficacité pour concrétiser nos efforts offensifs», a propos du match de demi-finale de la coupe d’Algérie face à l’Entente de Sétif, Mouassa à tenu à préciser : « Pour l’instant, on est concentré sur notre rencontre de coupe de la CAF que nous devons gagner. D’ailleurs, nous n’allons pas nous ménager. Une victoire nous permettrait de mieux aborder le match de coupe face à l’ESS.» A noter que l’équipe de Mbabane Swallows à regagné Alger, hier en début d’après-midi, via Dubaï.

Rédha M.