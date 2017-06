Grande Bretagne : «Attaque terroriste» près d'une mosquée à Londres

Une nouvelle attaque terroriste a frappé Londres, dans la nuit de dimanche à lundi, quand un homme a foncé sur des piétons avec sa camionnette à la sortie d'une mosquée, selon la police.

«Un homme a été prononcé mort sur les lieux» de l'attaque mais il est «trop tôt» selon la police, pour dire si son décès est lié aux événements ou non. Il recevait des premiers soins par des personnes présentes sur place lorsque le véhicule a fauché des piétons. Dix personnes ont été blessées lors de cette attaque qualifiée d'«attaque terroriste» par la police qui a précisé que «toutes les victimes sont issues de la communauté musulmane». «Huit blessés ont été conduits dans trois hôpitaux différents» et deux autres personnes, légèrement blessées, ont été soignées sur place. Le conducteur de la camionnette, âgé de 48 ans, a été immobilisé par les personnes sur place et arrêté pour «tentative de meurtre», a ajouté la police. Il a ensuite été emmené à l'hôpital et devra subir une expertise psychologique. Plusieurs organisations musulmanes ont dénoncé un acte «islamophobe» visant «intentionnellement» les fidèles qui sortaient de la mosquée après avoir prié vers minuit, dans le cadre du ramadhan et de la rupture du jeûne. Le maire de Londres, Sadiq Khan, a dénoncé cette «attaque terroriste horrible» qui a visé «délibérément d'innocents londoniens dont beaucoup qui finissaient de prier en ce mois saint de ramadhan». La Première ministre, Theresa May, a convoqué une réunion d'urgence dans la matinée. Dans une déclaration à la presse Theresa May a affirmé son engagement pour la lutte contre le terrorisme et cela quel que soit les responsables.

«Une agression terroriste haineuse»

L'Algérie condamne, «dans les termes les plus forts», l'attaque à la voiture bélier qui a ciblé dimanche soir des fidèles près de la mosquée de Finsbury Park à Londres, et qui constitue «un acte répréhensible de terreur», a indiqué hier le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Abdelaziz Benali Cherif. «Cette agression terroriste haineuse contre d'innocents fidèles vise, à l'évidence, à attenter aux valeurs de paix, de tolérance et de diversité, mais la solidarité grandissante et agissante entre les communautés est à même de faire barrage à l'idéologie de la haine et de soustraire les sociétés ciblées au risque de division recherchée par les terroristes», a souligné M. Benali Cherif, dans une déclaration à l'APS. «Devant cette nouvelle manifestation de violence, nous présentons nos condoléances à la famille de la victime de cette attaque et souhaitons un prompt rétablissement aux blessés, tout comme nous assurons de notre solidarité le gouvernement et le peuple britanniques», a ajouté le porte-parole du ministère des Affaires étrangères. (APS)