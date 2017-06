M. Tebboune reçoit le ministre iranien des Affaires étrangères : Renforcement de la concertation politique

Le Premier ministre, Abdelmadjid Tebboune a reçu à Alger, le ministre des Affaires étrangères de la République islamique d’Iran, Mohammad Javad Zarif, qui effectue une visite de travail en Algérie, indique un communiqué des services du Premier ministre.

Les entretiens qui se sont déroulés en présence du ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, ont principalement abordé l’état dévolution des relations bilatérales. A ce propos, les deux parties ont tenu à exprimer leur volonté commune à œuvrer pour une «consolidation accrue» de ces relations, précise la même source. L’audience a, par ailleurs, donné lieu à un échange de vues sur les questions internationales d’intérêt commun, notamment celles liées à la crise du Golfe. A cette occasion, le Premier ministre a rappelé la position de l’Algérie qui «prône le dialogue entres les différentes parties».



Jawad Zarif : convergence de vues sur la lutte antiterroriste et le respect de la souveraineté des Etats



Le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Jawad Zarif, a mis en avant-hier à Alger une convergence de vues entre l'Algérie et son pays concernant la coopération internationale, la lutte antiterroriste, le respect de l'intégrité territoriale et la souveraineté des Etas et la non ingérence dans leurs affaires internes. «Nous avons procédé à un échange de vues sur la nécessité de la coopération internationale dans la lutte antiterroriste, du respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriales des Etats et la non ingérence dans leurs affaires ainsi que sur l'importance du dialogue pour parvenir à des solutions pacifiques aux conflits et aux différends, a déclaré à la presse le chef de la diplomatie iranienne à l'issue de son entrevue avec le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel. M. Jawad Zarif a précisé avoir évoqué avec M. Messahel «les questions régionales notamment en matière de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme» qualifiant ces entretiens de «bonnes et constructives». Qualifiant les relations entre l'Algérie et l'Iran de «très solides» dans divers domaines économiques et politiques, le ministre iranien a fait état de «concertations continues» et de «dialogue permanent» entre les deux pays concernant toutes les questions. Il a affirmé, dans ce contexte, que cette rencontre a permis d'évoquer «les relations bilatérales ainsi que la coopération bancaire et économique et les moyens à même de dynamiser et de booster davantage ces relations». Pour sa part, M. Messahel a affirmé avoir procédé avec son homologue iranien à «l'évaluation des mécanismes de la coopération bilatérale et l'examen de de la situation dans le monde arabo-musulmans».

L'entretien a été également l'occasion de "présenter l'approche algérienne en matière de lutte antiterroriste et concernant le rôle de la démocratie dans la lutte contre ce fléau", en sus de «la question du règlement des conflits et la position de l'Algérie rejetant toute ingérence étrangère dans les affaires internes des pays et la nécessité du respect de leur souveraineté», a ajouté M. Messahel. «Même pour la situation en Syrie, en Libye ou en Irak, notre position est claire: la solution doit être interne, entre les concernés directement, sans aucune ingérence ou pression politique de l'extérieur», a ajouté M. Messahel.

Il a souligné, dans ce sens, l'importance du «respect de la souveraineté, de la volonté et des choix des peuples».

Le ministre iranien des Affaires étrangères a entamé hier, une visite en Algérie dans le cadre d'une tournée en Afrique du Nord.