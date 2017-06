12e Congrès mondial Metropolis : Zoukh à Montréal pour évoquer le plan urbanistique 2030

L’Algérie prendra part au 12e Congrès mondial Metropolis, prévue du 19 au 22 juin à Montréal (Canada) et sera représentée par la wilaya d’Alger dont la délégation sera conduite par son premier responsable, Abdelkader Zoukh. Il s’agit de l’association mondiale des grandes métropoles, des grandes villes et des aires métropolitaines, un regroupement créé il y a 30 ans et qui compte 140 membres, a indiqué la wilaya d’Alger.

Plus de 140 maires et 1000 délégués locaux et internationaux, des élus, des experts, des urbanistes, des gens d'affaires, des entreprises publiques et privées et des ONG seront présents lors de ce rendez-vous.

Cette rencontre se tiendra sous le thème de : «Enjeux globaux : Métropoles en action» et est considérée comme un événement majeur qui peut définir un plan d’action partagé par les plus grandes villes du monde et de trouver des solutions aux problèmes les plus urgents. Elle constitue à cet effet une belle opportunité pour évoquer plusieurs questions en relation avec la ville et la métropole telles les métropoles intelligentes, le développement durable et l’inclusion et le vivre ensemble.

Pour la wilaya d’Alger, ce sera l’occasion pour «concrétiser» définitivement son adhésion à l’Observatoire international des maires sur le vivre ensemble, lancé en 2015 par le maire de Montréal, Denis Coderre. D’ailleurs, il est prévu à ce propos une entrevue entre Zoukh, accompagné pour la circonstance du P/APC d’Alger-Centre, Abdelhakim Bettache, et le maire de Montréal pour signer un avenant à la déclaration d'amitié et de coopération décentralisée entre les deux villes, paraphée en mars 1999.

Ce 12e congrès intervient dans une conjoncture marquée par une «urbanisation» sans précédent de ville d’Alger et un processus de mutations socio-économiques et culturelles qui ont un impact direct sur l’espace urbain. Mais pas seulement. La capitale est en effet confrontée à de réelles difficultés en termes de flux des populations et semble saturée, voire étouffée.

Preuve en est, des difficultés immenses sont observées en matière de gestion de la circulation routière et même de l’espace. Et ce alors que les pouvoirs publics travaillent sur un grand projet, en l’occurrence doter Alger d’un statut particulier via la plan urbanistique 2030 qui fera de la capitale une immense mégapole aux avantages indéniables en termes de qualité de vie urbaine, de ressources financières et d'autonomie administrative.

Créée à Montréal en 1985, Metropolis permet aux villes membres d'échanger sur la gouvernance et l'innovation, ainsi que sur la mise en œuvre de projets de développement durable environnemental, économique, social et culturel. Ils échangeront sur les grands défis mondiaux : les changements climatiques, la sécurité, l'amélioration de la mobilité, et le leadership métropolitain, entre autres.

SAM