Consécration de l’Etat de droit : Au cœur de l’action du gouvernement

Mieux rapprocher l’Etat du citoyen et restaurer la relation de confiance en les institutions de la République, ces objectifs tant idéalisés par tant de nations dans le monde ne peuvent se consacrer et se muer en réalité palpable sans l’affirmation des percepts de la bonne gouvernance. Ce principe de bonne gouvernance dont la consolidation de ces soubassements passe nécessairement par un respect absolu des règles de transparence et des actions soutenues en termes de moralisation de la vie publique. C’est ce que le nouveau gouvernement de M. Abdelmadjid Tebboune compte engager dans ses initiatives à venir.

La bonne gouvernance est en effet l’un des piliers de l’Etat de droit pour qui le Président de la République M. Abdelaziz Bouteflika à œuvré depuis 1999 à ce jour au renforcement son ancrage via un sursaut de développement socio-économique dont le pays n’a pas connu d’égal depuis son indépendance mais aussi grâce à des mécanismes de lois des plus adéquats.

Il est question de ces lois qui se sont faites jour de le cadre de la réforme de la justice, comme c’est le cas d’une, celle du février 2006, relative à la prévention et à la lutte contre la corruption ainsi que d’autres dispositions réglementaires traitant, d’autre part de la promotion des droits et des libertés comme l’atteste, à ce propos, beaucoup d’amendements introduits dans la nouvelle Constitution révisée en 2016.

S’agissant du Plan d’action du gouvernement qui sera présenté demain par le Premier ministre à l’APN, ce que ce document envisage en termes de consolidation de la bonne gouvernance, c’est d’abord et avant tout la nécessaire clarification « des règles qui organisent les rapports entre les institutions et entre les institutions et les citoyens ainsi qu’à consolider les règles de transparence qui régissent la vie publique et qui assurent la sérénité dans la société », est-il noté dans le nouveau plan d’action adopté rappelle-t-on la semaine passée par le Conseil des ministres.

Il est aussi fait état dans le même document de l’engagement du gouvernement à œuvrer dans le sens « à éliminer les situations de conflit d’intérêt et d’incompatibilité dans l’exercice des mandats et fonctions, à protéger les biens publics et privés, à renforcer la lutte contre la corruption et à prendre toutes les mesures visant à lutter contre le gaspillage». Ce n’est tout, et la détermination du gouvernement de M. Tebboune d’aller vers une gouvernance de qualité se traduit aussi par l’engagement des autorités «à garantir l’intégrité des responsables publics par le renforcement des exigences de transparence et d’exemplarité, nécessaires pour restaurer la confiance des citoyens envers les institutions». Le nouveau gouvernement compte veiller également à prévenir des conflits d’intérêts et au renforcement des dispositions régissant les incompatibilités d’activités ainsi qu’à la rénovation du cadre déontologique et juridique applicable aux agents publics par le renforcement des dispositifs en vigueur ». En la matière, l’application du nouveau plan d’action devra en outre assurer « une plus grande traçabilité de la décision publique et des actes et procédures liés à la gestion des deniers et biens publics et accroître la transparence de la commande publique, et améliorer la transparence de la vie économique à travers l’encouragement de la publication des comptes des entreprises ». Sur un autre volet, la réforme de l’administration et la lutte contre la bureaucratie demeurent une « préoccupation permanente» dans le Plan d’action du gouvernement de Abdelmadjid Tebboune. « Les efforts seront ainsi orientés en direction de l’amélioration du processus de simplification, par l’identification des procédures, au regard de leur fort impact sur la vie quotidienne des usagers », souligne le Plan d’action. Dans ce sens, il y est annoncé l’initiation d’une « loi relative aux relations de l’administration avec les usagers», comprenant l’ensemble des engagements et règles devant régir les rapports entre les deux parties, de même que la « loi relative au droit d’accès à l’information ». Par ailleurs, la lutte contre la bureaucratie et son corollaire, la corruption, constitue un «axe important» dans l’action gouvernementale qui se traduira par « la mise en œuvre et le respect des engagements internationaux de l’Etat en la matière, ainsi que par le renforcement du rôle des différentes institutions de contrôle et d’audit ».

Karim Aoudia