Protection civile : De la communication opérationnelle à la communication de crise

Les pompiers doivent faire face à de nombreuses situations de crises dans leur quotidien. Une bonne communication est impérative pour la gestion de ces crises. C’est dans ce cadre, une formation sur la communication de crise intitulée «De la communication opérationnelle à communication de crises», au profit des officiers chargés de l’information des wilayas a été organisée du 18 au 22 juin dans le cadre des accords de coopération algéro-française dans le domaine de la protection civile. Elle a pour but de préparer les officiers à la gestion de l’information en cas de risque et au management des crises. Cette session de formation permettrait aux participants d’acquérir des savoir-faire, mais également des capacités et des compétences. L’expert en communication, le lieutenant-colonel Sébastien Paletti, officier sapeur pompier français dans le sur de la France, chef du groupement fonctionnel évaluation, organisation pilotage et chargé de communication a expliqué que «leur présence a pour objectif de former des officiers algériens et des journalistes aux principes de la communication de crise, aux outils utilisés de façon à mettre en œuvre une montée en compétence des officiers algériens en termes de communication de crise.» A l’issue de cette formation, les participants seront capables de choisir et mettre en œuvre les outils d’identification et de dimensionnement des crises et de préparer et/ou de conduire une démarche de communication de crise, que ce soit sur les plans technique, scientifique et social. Ainsi que d’appréhender la nature et les principales caractéristiques des situations de crise afin d’apprendre à y faire face et de mettre en place les outils de retour d’expérience et de préparation à la gestion de la communication en cas de crises.

Wassila Benhamed