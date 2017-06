DGSN : La sûreté nationale recrute

La direction générale de la sûreté nationale (DGSN), a annoncé hier, l’ouverture du concours de recrutement sur titre, des lieutenants de police et des lieutenants de police féminins, pour l’année 2017.

Selon le site électronique de la DGSN, la direction de la police a exigé aux participants d’être âgés entre 22 et 25 ans, possédant une licence universitaire, ingéniorat ou un certificat équivalent.

La même institution a exigé aussi que le participant doit jouir de la nationalité algérienne authentique et le statut juridique du service national réglé ou inapte pour des causes médicales.

Le dossier du participant doit contenir une demande manuscrite, une copie de la pièce d’identité, une copie du titre ou du diplôme exigé auquel sera joint le relevé de notes du cursus de formation et une fiche de renseignements dûment remplie par le candidat qui est disponible sur internet et est téléchargeable. Les candidats admis sont appelés à compléter le dossier par les pièces suivantes : Copie du document justifiant la situation du candidat vis-à-vis du service national certifiée conforme à l’original par l’institution ou l’administration organisatrice du concours, extrait du casier judiciaire en cours de validité, certificat de résidence pour les concours de recrutement dans les emplois localisés dans les wilayas ou les communes éloignés, extrait de l’acte de naissance N°13, certificat médicaux, deux photos d’identité.



Un travail de sensibilisation de proximité



Les services de la Direction Générale de la Sûreté Nationale ont enregistré durant 2016 sur tout le territoire 20.524 actions de sensibilisation et de proximité en coordination et en partenariat avec différents groupes des scouts musulmans algériens.

Cette campagne consiste en des expositions et portes ouvertes, des conférences et cours de sensibilisation sur la sécurité routière, la prévention de la drogue, les dangers de l’internet, la sauvegarde de l’environnement.

Cette campagne comprend également la distribution des dépliants de sensibilisation, installation des circuits routiers, organisation des visites aux hôpitaux et établissements scolaires et centres de formation et d’autres actions que la DGSN a toujours mené dans le cadre de son plan annuel de communication.

H. H.