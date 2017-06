Places publiques à Laghouat : Des espaces prisés

Les places publiques de la ville de Laghouat attirent en ce mois de Ramadan de nombreuses familles qui s’y installent pour de longues heures afin de meubler leurs soirées en plein air et dans une ambiance conviviale. Les espaces verts jouxtant l’université «Amar Thelidji» deviennent, pour la circonstance, un cadre convivial, à la faveur de l’espace ouvert et aéré, et de l’existence d’une verdure agrémentée de jeux de lumières dans un joli décor naturel.

De nombreux groupes de jeunes et des

familles, las d’être cloitrés à la maison contraints par une chaleur intolérable, convergent, dès la rupture du jeûne, vers les esplanades jouxtant l’université pour profiter de la fraicheur du climat nocturne leur permettant de se relaxer après une dure journée de jeûne et de canicule, et de jusqu’à une heure tardive, avant d’être rappelés par les appels du muezzin marquant l’approche du moment du «s'hour» précédant la reprise du jeûne.

D’autres citoyens de Laghouat préfèrent des sorties nocturnes sur des espaces verts, dont le parc de M’righa, ou à la maison de la Culture Tekhi Abdallah Benkeriou, afin de se dégourdir les jambes et passer d’agréables moments.



Théières et grillades, éléments du décor des soirées de Ramadhan



Les théières et grillades, éléments devenus incontournables des soirées de ramadhan, à l’initiative de nombreux jeunes qui installent des tables de fortune pour servir le thé ou des grillades et jouer aux dominos sous une faible lueur, loin des regroupements familiaux, font partie aussi du traditionnel décor des soirées de Ramadhan. Hamza (32 ans) affirme profiter avec joie de ces espaces, lieux de rencontre avec les amis et endroits appropriés pour profiter de la clémence de la fraicheur du climat nocturne.

La maison de la Culture «Tekhi Abdallah Benkeriou», chef lieu de wilaya de Laghouat, a concocté, pour ce mois sacré, un riche programme culturel, dont un grand volet «spécial familles et enfants». Plusieurs troupes artistiques et théâtrales de l’intérieur et l’extérieur du pays, ont, à la faveur de ce programme, animé des activités à la satisfaction des familles laghouaties qui y assistent même tard en soirée, rassurées par le dispositif sécuritaire déployé pour la circonstance à travers les différents quartiers de Laghouat en vue de faire régner la quiétude et la sécurité dans la région. Ce dispositif est mené dans les meilleures conditions grâce à la mobilisation de contingents suffisants d’agents de la Sûreté qui assurent des patrouilles dans les différents quartiers et points de regroupements.

(APS)