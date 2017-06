Tlemcen : Soirées au plateau de Lalla Setti

Les soirées du mois de ramadhan ont une saveur particulière pour les familles tlemceniennes qui se donnent rendez-vous, après la rupture du jeûne, au plateau de Lalla Setti, un site touristique surplombant l’ancienne capitale des Zianides. Des familles entières et des groupes de jeunes se dirigent vers le plateau de Lalla Setti qui se distingue par son paysage naturel pittoresque, sa vue plongeante et époustouflante sur la ville et le climat de calme et de sérénité qui y règne loin des tumultes et des bruits de la ville. Sous les lumières des réverbères, les visiteurs s’installent autour de tables en bois installées en bordure de la forêt pour passer d’agréables moments entre famille, amis et voisins.

Les tables sont garnies de gâteaux, de friandises et de toutes sortes de sucreries. Le thé à la menthe ou le café, délicatement préparés, sont également présents à volonté. Les discussions se poursuivent jusqu’à une heure avancé de la nuit, peu avant le s’hour, marquant le début d’une autre journée de jeûne. Le plateau de Lalla Setti offre toutes les commodités pour la détente et les loisirs: différents jeux d’attraction attirent en masse les jeunes et les moins jeunes ; ses multiples locaux où l’on peut déguster une glace, une boisson fraîche ou encore des brochettes. Le site a connu ces dernières années d’importants travaux dans le cadre d’un plan visant son aménagement et son intégration au plan de relance touristique de la ville. Le plateau est devenu une destination préférée des habitants de la ville et même ceux des wilayas limitrophes car offrant à la fois tranquillité, quiétude et sécurité.



Une destination incontournable



Toutefois, pour accéder au plateau à partir de la ville, disposer d'un véhicule est nécessaire. D’aucuns ne peuvent emprunter le téléphérique, autre moyen de transport très prisé, qui subit actuellement des travaux de maintenance. Reliant le grand bassin du centre-ville au plateau de Lalla Setti, il permettait aux visiteurs non véhiculés de rejoindre le site en quelques minutes, toutefois à l’arrêt depuis des mois pour travaux de maintenance. Le téléphérique ne sera remis en service qu’à la fin de l’année en cours, a-t-on appris auprès de la direction locale des transports. Des Tlemcéniens, fidèles aux traditions, regrettent la disparition de certaines coutumes bien ancrées dans la société. Les gens préfèrent se rendre à Lalla Setti plutôt que de rendre visite à leurs proches en ce mois de piété, de fraternité et d’entraide. Une personne âgée estime que les sorties après le f’tour est une tradition héritée et transmise de génération en génération : «Nous n’avons jamais abandonné cette tradition sauf durant la colonisation. Nous saisissons l’occasion des soirées de ramadhan pour rendre visite aux malades ou pour s’entraider», souligne-t-elle. En dépit de ces remarques et notes nostalgiques, le site de Lalla Setti reste une destination incontournable que ce soit durant le ramadhan, la période estivale et même tout au long de l’année. On y vient de toutes les régions de l’Ouest du pays et même d’autres wilayas, comme l’attestent les plaques d’immatriculation des véhicules que l’on croise sur place.

(APS)