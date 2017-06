Tizi-Ouzou : 30 000 repas chauds distribués aux nécessiteux

Entre 25 à 30 mille repas chauds ont été distribués au niveau des restaurants Errahma ouverts par le Croissant rouge algérien (CRA) au niveau de la wilaya de Tizi-Ouzou durant les deux premières décades de ce mois sacré de Ramadhan, apprend-on de cette organisation humanitaire.

Une moyenne de 1300 repas chauds sont distribués quotidiennement aux nécessiteux au niveau des sept restaurants du cœur ouverts par le CRA, comité de wilaya de Tizi-Ouzou, dans sept communes de la wilaya, notamment à Ain El Hammam, Tizi-Ouzou et Draa Ben Kehdda, a indiqué notre source, tout en précisant que les restaurants mis à la disposition des nécessiteux au niveau des deux dernières localités sont les plus importants en matière de nombre de repas distribués chaque jour, soit une moyenne de 300 repas/jour. Le comité de wilaya de Tizi-Ouzou du CRA a tenu à rendre un grand hommage aux bienfaiteurs de la wilaya qui approvisionnent ces restaurants en denrées alimentaires, viandes, boissons et fruits. Par ailleurs, nous apprenons des mêmes sources que plusieurs dizaines d’enfants de familles nécessiteuses bénéficient actuellement des opérations de circoncision et des soirées en leurs honneurs à travers plusieurs localités de la wilaya.

En plus des dons des autorités, les familles démunies bénéficient aussi d’un formidable élan de solidarité manifesté à leur égard par différents bienfaiteurs de la wilaya dont certains ont ouvert des restaurants Errahma. Certains ont choisi d’offrir des sommes d’argent ou des kits alimentaires aux familles dans le besoin en ce mois sacré de ramadhan.

Bel.Adrar