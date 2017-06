Brèves foot : Le NAHD veut Menad

• Le NAHD veut Menad

Alors que le départ d’Alain Michel semble consommé, la direction du Nasria veut à présent convaincre, Djamel Menad d’accepter de prendre en main la barre technique du NAHD. Le contact est établi et les négociations sont en cours entre les deux parties.



• Boulaouidet très convoité

Le redoutable attaquant de la JSK, Mohamed L’Hadi Boulaouidet est très convoité. En effet, plusieurs équipes sont à ses trousses à l’exemple de l’ESS, MCA, CSC, ainsi que des clubs tunisiens et du Golfe. Hannachi veut le convaincre de rester chez les Canaris.



• Le Club Africain tient à Djabou

L’un des plus prestigieux clubs tunisiens, le Club Africain qui vient de remporter la coupe de Tunisie, espère convaincre Abdelmoumen Djabou de jouer à nouveau sous ses couleurs. Les dirigeants clubistes ont déjà pris attache avec lui.



• Le MCA cible Bendebka

L’excellent joueur polyvalent du NAHD et enfant d’Hussein-Dey, Ali Bendebka intéresse au plus haut point le président et l’entraîneur du Mouloudia, Omar Ghrib et Kamel Mouassa. Ces derniers espèrent le faire venir au MCA.



• Harrag signe au Nasria

Le lutin harrachi, Chamseddine Harrag vient d’opter officiellement pour le NA Hussein-Dey. Il a paraphé un contrat de deux ans.



• Le CS Sfax s’intéresse à Paul Put

Selon des informations émanant de la presse tunisienne, l’actuel coach belge de l’USMA, Paul Put, est convoité par l’une des meilleures équipes du football tunisien, le CS Sfax. Pour le moment, il n’a pris aucune décision quant à son avenir, même s’il donne la priorité aux Rouge et Noir.



• Nessakh à l’ESS

Le latéral gauche du MC Oran, Chamseddine Nessakh quitte officiellement le club phare de l’Oranie. On effet, il a tout conclu avec le président de l’Entente de Sétif, Hassan Hamar. Libre de tout engagement, il signera son contrat incessamment.



M.-A.A.