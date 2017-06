Equipe Nationale : Alcaraz retrousse les manches

Rentré chez lui pour y passer quelques jours en famille, après le match de l’équipe nationale face au Togo (1-0), pour le compte de la 1re journée, groupe D, des éliminatoires de la CAN-2019, le sélectionneur national, l’Espagnol, Lucas Alcaraz, sera de retour au pays dès aujourd’hui. Beaucoup de travail l’attend afin de mettre tout au point en prévision des échéances qui attendent les sélections nationales A et A’. Ainsi, une rencontre de travail a été convenue entre lui et le président de la fédération, Kheireddine Zetchi. Plusieurs sujets seront abordés par les deux hommes.

Lucas Alcaraz a noté les moindres détails des deux rencontres disputées par les Verts. Soit le match amical contre la Guinée (victoire 2-1) puis celui face au Togo (victoire 1-0). Toutes ses observations seront mises sur la table afin d’apporter les améliorations nécessaires en toute chose. Le sélectionneur national ne veut surtout pas se contenter d’avoir des noms dans son effectif. Il compte ne faire appel à l’avenir qu’aux éléments qui donnent satisfaction, qui apportent un plus à l’EN et qui évidemment rentrent dans son plan de jeu. Il tient absolument à réussir sa mission à la tête de l’équipe d’Algérie. Selon nos informations, il veut avoir sous la main des joueurs déterminés, engagés, disciplinés et qui sur le terrain se donnent à fond, en respectant ses directives. D’ailleurs, il est réputé pour sa rigueur tactique. Alcaraz semble quelque peu déçu par certains joueurs cadres du onze national, qui selon lui, doivent absolument jouer sur leur véritable valeur en sélection. Pour cela, il veut mettre tous les atouts de son côté et réfléchir intelligemment aux éléments sur lesquels il portera son choix pour mettre en place une équipe bien huilée et rodée, qui forcera le respect. Alcaraz sait pertinemment que beaucoup de travail l’attend et qu’il lui faudra du temps pour mettre en place sa stratégie de jeu et parvenir à peaufiner la cohésion et les automatismes entre les joueurs et les différents compartiments de jeu. C’est pourquoi, il ne veut pas perdre une seconde dans son plan d’actions.



Yahi ou Adjali dans le staff des Verts ?



Lors de la réunion prévue entre lui et le président de la Faf, il sera aussi question de trancher la question de l’entraîneur local qui viendra renforcer le staff technique des Verts. De nombreux noms ont été évoqués, tels les Madoui, Zeghdoud, Adjali, Yahi et Menad, mais rien n’a été décidé pour l’instant. Toutefois, on croit savoir que le choix final se fera autour des deux ex-internationaux Hocine Yahi ou Lakhdar Adjali. Un bon choix s’il venait à se concrétiser sachant la valeur et les compétences de ces deux techniciens, qui sont d’ailleurs très appréciés dans le milieu du football national.



Il dirigera l’EN A’



Comme prévu, Lucas Alcaraz et son staff technique dirigera l’EN A’, soit celle des joueurs locaux. Il établira dans les jours à venir une liste élargie pour voir à l’œuvre l’ensemble des éléments qu’il retiendra par la suite pour la double confrontation qui aura lieu au mois d’août face à la Libye pour le compte des éliminatoires du CHAN-2018 au Kenya. On trouvera dans l’effectif de l’EN A’, les meilleurs éléments du championnat local ainsi que les meilleurs joueurs de l’EN Olympique.

Des stages seront arrêtés et programmés pour l’EN A et A’ en prévision des échéances qui les attendent lors de la séance de travail qui réunira Zetchi et Alcaraz.

Par ailleurs, les chargés respectivement des finances et de l’EN, Djahid Zfizef et Hakim Medane se sont rendu jeudi passé à Lusaka, pour préparer le prochain déplacement des Verts (le 29 août) dans la capitale zambienne pour affronter la Zambie le 2 septembre, pour le compte de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2018 en Russie.

La manche retour a été fixée au 5 septembre au stade Mustapha-Tchaker de Blida. Les camarades de Bentaleb voyageront à bord d’un vol spécial de la compagnie nationale Air Algérie pour se rendre à Lusaka.

Mohamed-Amine Azzouz