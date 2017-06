Note de lecture, Rendez-vous à El Qods de Salah Chekirou : L'identité en questionnements

Mais où donc Juliano a déjà vu ce beau visage ? Réussira-t-il à finir la réalisation de ce film malgré moult obstacles ? Et quel est le devenir des deux héros de ce film, Rania l'envoûtante et Hassan l'engagé ? C'est, comme de bien entendu, l'histoire d'un film avec ses héros, ses stars et ses “décors” autour de personnages qui ont parcouru des kilomètres et traversé lacs, monts et vaux pour se retrouver à El Qods. Faisant appel à des recherches documentaires variées, ils ont choisi leurs tranchées devant la tragédie de tout un peuple, car ils ont l'intime conviction que l'Histoire, comme la justice, a un besoin pressant —voire vital— de témoignages à noter et à vérifier.

Il faut dire que l'écriture tout en tension de Salah Chekirou s'est déjà mesurée au réel au travers de deux de ses romans, "Le tycoon et l'empire des sables" ainsi que "Zone de turbulence". Chaque fois, elle (l'écriture) saisit le réel par un bout de sa banalité inaperçu du commun, cependant reconnu par chacun. C'est un peu comme si Yasmina Khadra, pour ne citer que l'un des romanciers les plus connus, dirait : "Dernièrement, je me suis caché dans une cabine d'essayage d'un grand magasin, rayon lingerie, et j'ai écouté ce que les femmes s'y disaient, ce dont elles se préoccupaient, là".

Autant dire aussi que par une écriture qu'on qualifierait volontiers de "méticuleuse", précise et économe, Salah Chekirou relève les revers inquiets de l'identité en questionnements, l'inadéquation entre le bonheur rêvé et le conditionnement nécessaire à la vie en société. Dans "Rendez-vous à El Qods", il traduit pour ainsi dire deux versants d'une réalité "ouverte", celui que nous suggèrent les décors parcourus à travers la planète, et celui, autre, autonome malgré tout mais en lecture déjà, du texte en résonance. L'auteur semble résolu à leur donner un support le plus approprié possible qui assemblera les auras de ses deux personnages principaux dans un même livre, désormais. Alors, plus que jamais, le lecteur contribuera, par sa lecture et son imaginaire, stimulé, à la floraison infinie de ce qui est là, sous-tracé.

Roman lucide donc, récit d'investigation, au style épuré, de surcroit inspiré de faits réels.

"Rendez-vous à El Qods", de Salah Chekirou, Edition Dar El Adab, Beirouth 2017 ; 408 pages

Kamel Bouslama

Bio-express

Né en 1954, à Redjas (Mila, nord-constantinois) Salah Chekirou est journaliste et écrivain. Il a dirigé la rédaction de la publication L'Unité pendant seize ans, puis l'entreprise éditrice de cet hebdomadaire. Cadre dans une entreprise publique, il se consacre aujourd'hui à l'écriture. A son actif, les romans ci-après : «Le grain de sable», «Le Tycoon et l'empire des sables», « Zone de turbulence», «La rumeur de la chambre 120»

K. B.