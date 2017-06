Brèves des Fédérations sportives

RAFLE ET BILLARD : dans le cadre de l’ouverture de la saison sportive 2017, la Fédération algérienne de rafle et billard, en collaboration avec la Direction de la jeunesse et des sports de Sétif et le club OFM Sétif, organise un tournoi national de rafle (seniors messieurs et dames) qui aura lieu à la salle omnisports 8-Mai-1945 (Sétif) du 13 au 15 juillet.

JUDO : la Fédération algérienne de judo a dévoilé les dates des différentes compétitions prévues après le mois de Ramadhan : le championnat national par équipes seniors de 1re et 2e divisions les 29-30 juin à Bou Ismaïl (Tipasa), le championnat national par équipes minimes, cadets et juniors les 6, 7 et 8 juillet à Boumerdès, le championnat individuel minimes les 14-15 juillet à Alger et la coupe d'Algérie toutes catégories les 21 et 22 juillet à Oran.

VOILE : la Fédération algérienne de voile a décidé de reporter sine die le stage de la série standard qu'elle comptait organiser, suite au décès, vendredi, du fils du président de l'instance fédérale, Hacene Djilali.

WATER-POLO : la coupe d’Algérie de water-polo 2017 juniors se déroulera du 3 au 7 août à la piscine de l'Office du complexe olympique Mohamed-Boudiaf (Alger) en marge du championnat national open (minimes, cadets).

RUGBY : la sélection algérienne de rugby a bouclé dimanche dernier son stage de trois jours en France, sous la houlette du staff technique composé d'Allam Boumediene, François Gelez, Mohamed Adjeriou et Jean-Jacques Crenca, en prévision de la prochaine coupe d'Afrique des nations.

TENNIS : les finales du tournoi de tennis qu'organise le club d'Hamra Annaba dans les catégories U-8, U-10, U-14, open, double open et double mixte auront lieu le 24 juin prochain.

ATHLETISME : la Télévision algérienne retransmettra en direct les 13es championnats d'Afrique d'athlétisme des moins de 20 ans, prévus du 29 juin au 2 juillet à Tlemcen.

TIR SPORTIF : les épreuves de la coupe d'Algérie de tir sportif, spécialités plateaux et air comprimé, se dérouleront du 2 au 5 juillet à Batna. La Fédération algérienne de la discipline a indiqué que chaque Ligue aura droit à 9 athlètes en plateaux (6 en trap - 3 en skeet) et 6 autres en air comprimé (3 messieurs - 3 dames)