Voile, Championnats d'Afrique 2017 - Série Optimist : L'Algérie présente avec six athlètes en Egypte

La Fédération algérienne de voile (FAV) a sélectionné 6 athlètes pour représenter les couleurs nationales aux championnats d'Afrique 2017 de la série Optimist, prévus du 29 juin au 6 juillet en Egypte. Il s'agit de Mohamed Lazreg (Oran), Abderrahmane Dermichi et Abdelkader Maghraoui (Mostaganem), ainsi que les Algérois Walid Bouhadi, Oussama Bendjaoui et Amani Boussouar. Ces six athlètes ont été sélectionnés parmi un groupe de 20 véliplanchistes, ayant effectué un stage bloqué du 4 au 10 juin à Mostaganem, en vue de dégager cette "short-liste" d'athlètes, qui représenteront l'Algérie aux prochains championnats d'Afrique. Outre ces championnats d'Afrique "Optimist", les différentes sélections algériennes de voile préparent d'autres grands évènements, notamment les championnats du monde (15-20 juillet/France), ainsi que les Jeux africains de la jeunesse (2018 /Algérie), et les jeux Olympiques de la jeunesse, prévus la même année en Argentine.



Des régates pour les différentes sélections filles du 20 au 24 juillet à Alger-Plage



La Fédération algérienne de voile (FAV) a annoncé mercredi sur son site officiel l'organisation de "régates de sélection, du 20 au 24 juillet à Alger-Plage" pour dégager la liste des athlètes féminines, qui représenteront l'Algérie aux prochains Championnats d'Afrique, prévus du 29 juin au 6 juillet en Egypte. "Ces régates sont destinées aux filles, appartenant aux séries RSX, Laser Radial et Bic-Techno" a détaillé la FAV dans un communiqué. Avant de s'intéresser aux filles, la Fédération avait commencé par les garçons, au profit desquels elle a organisé un certain nombre de régates, dans différentes régions côtières du pays. La sélection "Optimist", forte de vingt athlètes, a effectué un stage du 4 au 10 juin à Mostaganem, au moment où son homologue de la série RSX, forte des 18 athlètes (messieurs) s'était regroupée à Alger-Plage, également pour préparer les Championnats d'Afrique de sa spécialité, prévus également en Egypte. Outre cette joute continentale, les sélections algériennes préparent d'autres grands évènements, notamment les championnats du monde, prévus du 15 au 20 juillet 2017, en France, ainsi que les Jeux africains de la jeunesse, prévus en 2018, en Algérie, et les jeux Olympiques de la jeunesse, qui se dérouleront la même année en Argentine.