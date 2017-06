Volley-ball, Grand Prix mondial (dames - Gr.B3) : Les Algériennes en préparation à Bejaia

La sélection féminine algérienne senior de volley-ball a entamé vendredi un stage de préparation qui s'étalera jusqu'au 24 juin à Bejaia en prévision de sa participation au Grand Prix mondial (Gr.B3), dont le premier tournoi aura lieu du 6 au 9 juillet à Yaoundé (Cameroun). Le staff technique national, conduit par l'entraîneur en chef Nabil Tennoun, a convoqué 22 joueuses pour ce premier stage du "Six" national, dont l'internationale Jasmine Belguendouz qui évolue à Stuttgart (Allemagne). Outre l'Algérie, le groupe B3 du Grand Prix mondial regroupe également le Cameroun, la France, le Venezuela, l'Australie, la Hongrie, le Mexique et Trinidad et Tobago. Les Algériennes prendront d'abord part au tournoi de Yaoundé (06-09 juillet à Yaoundé), avec le Cameroun, la France et le Venezuela, avant de participer à un deuxième tournoi prévu du 15 au 18 à Caracas (Venezuela) avec la Hongrie, le Mexique et le Venezuela.

Liste des athlètes convoqués :

Bourihane Celia, Ayadi Chanez, Kasri Melissa, Hammouche Nawel (NC Béjaia), Ahcour Dallel, Guimour Zahra, Rabah Mazari Bakhta, Touil Zahra (NR Chlef), Benmokhtar Chahla, Ait Oumghar Nadira (Seddouk VB), Chettout Kahina, Mezemat Aicha, Miloud Hocine Rayhana (GS Pétroliers), Abderrahim Yasmine, Bounser Kahina (ASW Béjaia), Belguendouz Jasmine (Stuttgart), Dali Wissam (MB Béjaia), Sadi Amira (RU Ben Aknoun), Zaidi Amel, Zenguadi Anissa, Bendjelili Kahina (RC Béjaia), Brahmi Fahima (CRR Toudja).