Anniversaire de l’exécution de Ahmed Zabana : Intense activité commémorative

Le musée national Ahmed-Zabana d’Oran commémorera aujourd’hui le 61e anniversaire de l’exécution du chahid de la glorieuse guerre de Libération nationale, premier Algérien guillotiné par les forces de l’occupation française, a-t-on appris auprès de cet établissement culturel. Un programme riche a été établi à l’occasion de ces journées commémoratives de deux jours, a-t-on indiqué de même source. Les activités de la première journée auront lieu en soirée à partir de 22 heures, avec notamment un spectacle folklorique et un autre sportif devant l’entrée du musée, et un atelier de dessin et de peinture avec la participation d’étudiants en arts plastiques des différentes écoles des beaux arts de la région ouest du pays qui s’appliqueront à dessiner le portrait le plus fidèle à partir d’une photo du martyr. Plusieurs expositions sur le chahid et sur d’autres thématiques en rapport avec la guerre de Libération nationale seront, par ailleurs, ouvertes au grand public à partir du premier jour des activités commémorative de cet anniversaire. La levée des couleurs nationales aura lieu au rythme de l’hymne national par la troupe de la deuxième Région militaire, en présence de cadres du musée et des autorités locales. Des conférences sur «La nuit de l’arrestation du martyr Zabana à travers les archives et les témoignages», et «L’analyse de la lettre du chahid de la guillotine» sont au programme de la deuxième journée qui aura lieu au courant de la journée, à partir de 10 heures. Une cérémonie pour honorer la famille du chahid, ainsi que des témoignages de ses compagnons sont prévus au cours de l’après-midi du 19 juin.

(APS)