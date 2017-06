A Oran, Tlemcen, Tébessa et Mostaganem : Arrestation de 8 individus et saisie de 104 kg de kif traité

Les forces de police ont saisi plus 104 kg de kif traité et arrêté 8 suspects, des repris de justice pour la plupart, dans les wilayas d’Oran, de Tébessa, de Tlemcen et de Mostaganem, a indiqué hier un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale. Dans les wilayas d’Oran et de Tlemcen, les services de police ont arrêté deux individus et saisi 102,39 kg de kif traité, précise le communiqué. Agissant sur la bases d’informations signalant deux individus transportant une importante quantité de drogue de la ville de Maghnia vers la daïra d’Es Sania à bord d’un véhicule, les éléments de la police judiciaire de la sûreté de wilaya d’Oran ont dressé un barrage qui a permis d’appréhender les deux suspects et de saisir 98 kg de kif traité, a précisé la même source. Dans la wilaya de Tlemcen, les forces de police ont saisi 4,39 kg de kif, a ajouté le communiqué. Les services de la sûreté de wilaya de Mostaganem ont arrêté quatre individus et saisi 1,465 kg de kif traité. Par ailleurs, les forces de police de la wilaya de Tébessa ont saisi 1 kg de kif traité et arrêté un suspect. Les services de police de la wilaya de Sétif ont, de leur côté, saisi 9.388 unités de différents produits pyrotechniques au niveau de la daïra de Hammam Soukhna. Les éléments de la police judiciaire de la sûreté de wilaya de Tébessa ont, par ailleurs, saisi 12 moteurs de voiture et arrêté le suspect qui transportait les appareils à bord d’un véhicule utilitaire.(APS)