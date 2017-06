Khenchela : Saisie de 4 fusils de chasse et 1.845 cartouches

Quatre fusils de chasse, 1845 cartouches (calibre 16 mm) et plus de 4.700 boîtes de cigarettes de fabrication étrangère ont été saisis par les services de la Sûreté nationale de la wilaya de Khenchela, a-t-on appris hier du chargé de communication auprès de ce corps constitué. Cette saisie a été effectuée au niveau d’un barrage de sécurité implanté au côté est de la ville de Khenchela, a indiqué M. Khaled Brahami. Il a précisé que l’opération s’est déroulée, lors de la vérification d’un véhicule en route vers la wilaya de Tébessa, conduit par un trentenaire originaire de la ville de Batna détaillant que le mis en cause a laissé son véhicule au bord de la route et a tenté de fuir en voyant le barrage de sécurité avant que les éléments de la police ne l’interpellent. Les investigations déclenchées suite à cette arrestation ont permis de dévoiler un deuxième suspect dans cette affaire, âgé de 20 ans, selon le même responsable qui fait savoir que cet individu demeure activement recherché. Le suspect arrêté a été mis en détention provisoire pour «trafic d’armes et de munitions de type cinq», ainsi que pour «trafic de marchandises de fabrication étrangère», a-t-on noté.

(APS)