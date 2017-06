Le ministre de l’Habitat à Tiaret : Attribution de 1.190 logements publics locatifs

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Youcef Chorfa, a présidé, hier à Tiaret, l’attribution de 1.190 logements publics locatifs (LPL) à travers huit communes de la wilaya.

La cérémonie d’attribution s’est déroulée dans les communes de Melakou et de Tousnina, où le ministre a procédé à la remise symbolique des clés de 190 de ces logements réalisés dans les communes de Melakou, Naima, Rahouia, Hamadia, Madna, Sebain, Bougara, Tousnina. Le ministre a souligné, lors de cette cérémonie, que la wilaya a prévu la distribution de 10.000 logements tous programmes confondus en 2017, dont 2.500 attribués depuis le début d’année en cours, ajoutant que 2.600 LPL seront attribués en août prochain au chef-lieu de wilaya, 3.900 LPL à Zemala et Zaâroura en novembre prochain, insistant sur la nécessité de baptiser les nouvelles cités. Par ailleurs, M. Chorfa a insisté sur la nécessité de renforcer les logements en réseaux de voirie et commodités, et structures éducatives et sécuritaires, avant la remise des clés à leur propriétaire, tout en prenant toutes les mesures de sécurité pour les réseaux de gaz et d’électricité, avec la réalisation de protection pour ces réseaux. Le ministre a inspecté, lors de sa visite dans la wilaya, un chantier de réalisation de 1.500 logements location-vente (AADL 2) à Zemala, au chef-lieu de wilaya, dont les travaux tirent à leur fin. Il a annoncé l’achèvement avant septembre prochain de la distribution du programme AADL 1 au niveau national, dont 318 à Tiaret, notant le lancement, en même temps, de la construction de 400 logements à Frenda du programme AADL2. Le ministre a posé la première pierre d’un groupe scolaire primaire à haï Zemala, dans le cadre d’un programme de réalisation de 4 groupes scolaires, deux CEM et deux lycées à haï Zemala et Zaâroura. En outre, il a donné des instructions pour doter ces cités d’habitation en unités de sécurité dans le cadre des cité intégrées. Dans la commune de Tousnina, M. Chorf s’est enquis du chantier de réalisation d’un lycée dont les travaux ont été lancés en mars et sera réceptionné à la prochaine rentrée scolaire. Par ailleurs, le ministre a donné des instructions pour accélérer la vente de 218 logements promotionnels relevant de l’Entreprise nationale de promotion immobilière (ENPI) qui n’a réussi à avoir que 120 souscripteurs, mettant l’accent sur l’utilisation des moyens publicitaires. En évaluant le secteur de l’habitat à Tiaret, le ministre a relevé un bond qualitatif en termes d’avancement des taux de réalisation et l’atténuation du problème de dettes. (APS)