M. Abdelkader Bouazghi :  « La lutte contre la désertification un combat national »

S’exprimant à l’occasion d’une rencontre organisée, en marge de la célébration de la journée mondiale de Lutte contre la désertification, le ministre a déclaré que la sécurité et l’indépendance alimentaire du pays «sont tributaires, dans une large mesure, de notre capacité à vaincre l’avancée du désert et à préserver nos terres», affirmant que la lutte contre la désertification «doit être au cœur de notre combat pour notre indépendance alimentaire qui requiert, à ce titre, une mobilisation constante et permanente d’acteurs issus de différents secteurs».

«Notre victoire sur l’avancée du désert sera le prélude à une indépendance alimentaire vis-à-vis de l’extérieur et un pas de plus dans notre quête pour une sécurité alimentaire, garante d’un avenir sûr et prometteur pour les générations futures» a-t-il souligné lors d’une allocution prononcé à l’occasion de la célébration de cette journée mondiale de Lutte contre la désertification.

M. Bouazghi a saisi l’opportunité pour rappeler la mission qui incombe au secteur de l’agriculture, mais celle aussi d’autres secteurs clefs à veiller à la sauvegarde du patrimoine naturel du pays, soulignant que «la protection de nos ressources, tant hydrauliques, sylvicole ou agricole, est une responsabilité commune.»

Sur les monts de Zagmouta, dans la commune de Zoubiria, à 36 km au sud de Médéa, le ministre s’est enquis de l’état d’avancement d’un projet de reboisement, lancé par la direction des forêts au niveau de cette localité où il a longuement insisté sur la nécessité de mettre en place une stratégie bien définie des objectifs de boisement et de valorisation du patrimoine forestier national.

Il a appelé les responsables du secteur des forêts à d’avantage d’efficacité en matière de gestion de ce patrimoine, notamment lorsqu’il s’agit de la mise en valorisation d’un potentiel déjà menacé par la désertification ou l’érosion, invitant ces mêmes responsables à lancer des projets en mesure de contribuer dans cette lutte.

Le ministre a sommé, d’ailleurs, les responsables du secteur des forêts à accélérer la procédure de création de forêts récréatives eu égard à l’impact de ces projets sur le plan des finances des collectivités, le bien être du citoyen, mais également la sauvegarde de ce patrimoine.

Dans la commune de Benchicao, à 19 km du chef-lieu de wilaya, M. Bouazghi a mis l’accent, en marge d’une exposition des produits agricoles de la région, sur la nécessité de reconsidérer les méthodes de réflexion au nouveaux objectifs du secteur de l’agriculture, à savoir l’augmentation des terres irrigués et le volume de collecte de lait cru, en les adaptant aux exigences de l’économie nationale.