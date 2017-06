Conseil national des droits de l’Homme : journée d’étude sur la question des réfugiés

Le Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) organisera la semaine prochaine une journée d’étude sur la question des réfugiés, a indiqué la présidente du Conseil, Mme Benzerrouki Fafa. Le CNDH organisera «la semaine prochaine une journée d’étude consacrée à la question des réfugiés», a indiqué Mme Benzerrouki en marge d’une cérémonie organisée vendredi soir à Alger à l’occasion de la journée de l’Enfant africain, célébrée le 16 juin de chaque année. Qualifiant cette rencontre d’«importante», elle a précisé que divers acteurs et intervenants en charge de la question des «réfugiés» prendront part à cette journée d’étude pour examiner les derniers développements et rechercher les meilleurs moyens de la prise en charge de cette catégorie. S’agissant de la célébration de la journée de l’enfant africain, Mme Benzerrouki a mis en avant les efforts consentis en matière de protection des droits de l’enfant, soulignant l’attachement de l’Algérie à l’application des conventions internationales relatives aux droits de l’enfant, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre des programmes de développement durable. A noter que la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition féminine, Ghania Eddalia, des représentants du corps diplomatique accrédité en Algérie, ainsi que des représentants de plusieurs ministères étaient présents à cette cérémonie.