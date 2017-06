Décès de Kohl : le père de l'Allemagne unifiée

Helmut Kohl, père de la réunification allemande 45 ans après la Seconde guerre mondiale, pilier de la construction européenne et détenteur du record de longévité à la chancellerie (1982-1998) dans l'Allemagne moderne, est mort vendredi à 87 ans, suscitant de nombreuses réactions à travers le monde.

Il "a été une chance pour tous les Allemands et Helmut Kohl a aussi changé ma vie de manière décisive", a réagi la chancelière Angela Merkel au sujet de son mentor en politique. "Il restera dans nos mémoires comme un grand Européen, comme le chancelier de l'Unité" du pays, a-t-elle dit de Rome, où elle doit rencontrer le pape François samedi. Helmut Kohl avait pris sous son aile Mme Merkel, qui a grandi en RDA (l'Allemagne de l'Est communiste), après la Réunification.

Elle finira par l'évincer en 1999 pour lui succéder à la tête de son parti conservateur, la CDU, à l'issue d'une bataille interne. Le chancelier ne le lui pardonnera jamais.