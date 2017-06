France : Des personnalités dénoncent les violences contre les migrants

Des personnalités françaises, dont l’acteur Omar Sy et la chanteuse Christine and the Queens, ont appelé vendredi le président Emmanuel Macron à «faire cesser les violences» contre les migrants à Calais, dans le nord de la France.

«M. le Président, faites cesser ces violences envers les migrants !» demandent, dans une lettre ouverte, ces personnalités, parmi lesquelles des réalisateurs, un écrivain, un historien, des responsables politiques, le Syndicat de la magistrature (gauche) ou encore les dirigeants de la Ligue des droits de l’homme et de Médecins du Monde. Depuis le démantèlement fin octobre d’un immense bidonville à Calais, les associations s’emploient à apporter aux quelque 600 migrants sur place, «ce qu’il y a de plus élémentaire : de l’eau et de la nourriture», expliquent-ils.

«Voilà deux semaines que les autorités rendent cette tâche difficile» et que «des officiers de police interdisent à des migrants de se rendre à une distribution de vivres», ajoutent les signataires, en s’interrogeant : «Qui donne ces ordres ?» Les associations dénoncent depuis plusieurs semaines un durcissement des forces de l’ordre à l’égard des migrants revenus à Calais après le démantèlement par les autorités de la «Jungle» où de 6.000 à 8.000 migrants vivaient dans des abris de fortune, avec l’espoir de passer en Angleterre. Mercredi, c’est le Défenseur des droits (institution indépendante de l’État français créée en 2011), Jacques Toubon, qui s’était inquiété d’«atteintes aux droits fondamentaux» des migrants à Calais, «d’une exceptionnelle et inédite gravité», et avait dénoncé «des conditions de vie inhumaines» et une «sorte de traque».