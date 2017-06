Fed Cup 2017, Moldavie (poule D - 3e journée) : Victoire de l’Algérie face au Mozambique

L’équipe nationale féminine de tennis s’est imposée, vendredi face au Mozambique (3-0), lors de la 3e et dernière journée du premier tour (poule D) de la Fed Cup 2017, Groupe 3 (Zone Europe-Afrique).

Lynda Benkaddour a dominé Claudia Sumaia 6-0 6-0, alors que sa compatriote Amira Benaissa s’est imposée face Marieta De Lyubov Nhamltambo 6-2 6-1.

Dans le tableau double, la paire algérienne composée de Fatima Zohra Boukezzi et Houria Boukholda a battu le duo Ilga Adolfo Joao et Claudia Sumaia 6-0 6-2.

Suite à cette victoire, l’Algérie termine son parcours dans la phase de poule à la 3e place et a joué hier un match de classement face au Kenya. On y reviendra dans notre édition de demain.



Classement final de la poule D :

1- Moldavie (jouera le play-off pour accéder au groupe 2)

2- Maroc (jouera un match de classement / 5-8)

3- Algérie (jouera un match de classement / 9-12)

4- Mozambique (jouera un match de classement 13-14).