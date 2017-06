Football : Coupe des Confédérations (2e journée) : Entrée en lice du Cameroun

La deuxième journée de la Coupe des Confédérations-2017 de football en Russie présentera un fort accent latin et une touche africaine, aujourd’hui avec les matches Portugal-Mexique et Cameroun-Chili. Ronaldo a une actualité chargée côté extrasportif (plainte du parquet de Madrid pour fraude fiscale présumée), et parasportif (son avenir en pointillés au Real Madrid). Néanmoins, il mettra de côté ses soucis, en comptant sur les deux Silva (André et Bernardo), afin de lancer les champions d’Europe sur la voie royale dans ce match qui fait figure, déjà, de petite finale du groupe A, en raison du pedigree moins huppé des deux autres équipes (Russie et Nouvelle-Zélande). Ce sera face au Mexique de Rafael Marquez, vainqueur de la Coupe des Confédérations 1999 et toujours capitaine de la Tri à 38 ans. Mais l’ex-Barcelonais relève d’une opération au dos. Les Aztèques de Juan Carlos Osorio comptent sur leur attaque menée par Javier «Chicharito» Hernandez et Carlos Vela, pour tenter de faire oublier leur calamiteuse Copa America 2016, achevée sur une débâcle 7-0 face au Chili en quart de finale. Le Chili justement s’appuiera sur son gardien vétéran Claudio Bravo et ses deux leaders techniques, Arturo Vidal au milieu et Alexis Sanchez devant. Il affronte un Cameroun rajeuni et vainqueur surprise de la CAN, qui n’aura aucune pression.

Programme de la 2e journée : aujourd’hui (en heures algériennes) :

À Kazan (16h), groupe A : Portugal - Mexique.

À Moscou (19h), groupe B : Cameroun – Chili .

Les nouveautés de la compétition

La Coupe des confédérations de football, qui a débuté hier en Russie, sera un test grandeur nature des nouvelles technologies que l’on retrouvera, lors de la Coupe du monde 2018.

ARBITRAGE : Les arbitres devront réagir plus sévèrement aux mauvais comportements. Des consignes leur ont été données par la Fifa pour avoir une approche plus sévère quand les joueurs entourent le referee et font pression sur lui. Les arbitres seront plus intransigeants en cas de comportement incorrect des joueurs. Les entraîneurs et les footballeurs ont été informés à ce sujet. Les arbitres devront par ailleurs calculer, avec une meilleure précision, la durée des arrêts de jeu. La FIFA appelle à calculer plus exactement le temps des arrêts de jeu pendant la Coupe des confédérations.

ASSISTANCE VIDÉO : Le nouveau système pourra être utilisé dans quatre cas : un but marqué, la présence/absence d’un penalty, un carton rouge (mais pas un second jaune) et la désignation erronée du joueur fautif. La nécessité de revoir un passage du match peut être annoncée aussi bien par l’arbitre principal que par les arbitres vidéo. La VAR ( assistance vidéo à l’arbitrage ) visionne un épisode et informe l’arbitre de son contenu. Puis l’arbitre peut décider de faire confiance à la VAR et changer/maintenir sa décision ou sortir du terrain pour visionner l’épisode lui-même. *

REMPLAÇANTS : Il sera possible d’effectuer un quatrième remplacement pendant les arrêts de jeu. En demi-finale, pendant le match pour la 3e place et en finale, les équipes auront la possibilité d’effectuer un quatrième remplacement pendant les arrêts de jeu. C’est l’une des nouveautés qui sera testée pour être introduite pendant le Mondial-2018.

JUGES-ARBITRES : Lors des matchs, il y aura deux arbitres vidéo et un assistant chargé du hors-jeu. Leurs noms seront connus à l’avance, de la même manière que les noms des arbitres classiques des matchs. Pendant la Coupe du monde de football des moins de 20 ans, l’assistance vidéo a modifié 12 décisions, dont 7 ont influencé le résultat du jeu. Il s’agissait de 5 situations de hors-jeu et de 7 fautes ayant entraîné des penaltys et des cartons rouges.

CAMÉRAS : 30 caméras seront utilisées pour l’assistance vidéo. La Fifa aura recours aux images des caméras de télévision. Il sera possible de visionner un épisode à partir de différents angles pour déterminer la justesse de la décision. Ce procédé a été utilisé avec succès pendant la Coupe du monde de football des moins de 20 ans.