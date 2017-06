Championnat d’Afrique de Boxe : L’EN à pied d’œuvre à Brazzaville

La sélection nationale de boxe se trouve depuis le 14 juin au Congo pour prendre part au championnat d’Afrique des nations. Cette compétition, qui est qualificative au championnat du monde de Hambourg (Allemagne), en août prochain, était initialement prévue du 26 mais au 10 juin. L’Algérie participe à cet événement qui a débute hier, avec dix pugilistes. Il s’agit de Touareg Mohame Yacine (- 49kg), Flici Mohamed (-52 kg), Hammachi Fahem (-56 kg), Benbaâziz Reda (-60 kg), Bensaïd Nasreddine (-64 kg), Lemouchi Younes (-69 kg), Boudia (-75 kg), Rahem Yazid (-81 kg), Boughrara Moaez (-91 kg) et Benguerni Hamza (+91kg). Pour rappel, la sélection nationale a pris part, sous la houlette du coach principal Barhim Bejaoui, à trois stages de préparation, en prévision de cette manifestation sportive. Le premier a eu lieu à Tikjda, le second en Ukraine et le dernier à Alger, où le staff technique a fait appel à 20 athlètes. Par ailleurs, une bonne partie des pugilistes retenus pour ce championnat d’Afrique ont participé, au mois de mai dernier, aux jeux de la Solidarité islamique de Baku (Azerbaïdjan). Pour ce qui est des objectifs de l’Algérie dans cette compétition, Bejaoui table sur 5 podiums. «Nous visons cinq podiums, synonyme de qualification au Mondial allemand. Avec tout ce que la boxe algérienne a vécu, ces derniers mois, il serait difficile de faire mieux. Ceci sans parler du tirage au sort et de l’arbitrage qui pourraient nous être défavorables. Cela dit, les athlètes sont dans de bonnes conditions et affichent une réelle volonté de vaincre», nous a déclaré l’entraîneur de l’équipe national de boxe, Brahim Bejaoui, joint hier par téléphone au Congo, avant d’afficher son mécontentement vis- à-vis du superviseur de la Fédération internationale de boxe amateur, l’Algérien Bessalem : «Je risque d’être suspendu et de ne pas pouvoir driver mes boxeurs dans cette compétition. J’ai fait l’objet d’un rapport de la part de Bessalem qui était superviseur pour l’AIBA, à l’occasion des jeux de la Solidarité islamique de Baku. Pourtant, j’ai respecté l’étique sportive malgré tout ce qui s’est passé au cours de cette manifestation. Il y a quelques jours, l’ancien président de la Fédération algérienne de boxe a reçu une note de la part de l’AIBA l’informant de ma suspension provisoire en attendant de passer devant le conseil de discipline. Cette personne a profité de sa position pour régler ses comptes avec moi, tout simplement. De toute manier, la FAB a fait un recours auprès de l’AIBA.»

Rédha M.