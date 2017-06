Sétif : Radiothon pour les enfants démunis

Une fois encore et pour sa quatrième édition, le radiothon organisé à l’initiative de Radio Sétif et de la commission de wilaya de la solidarité sous l’égide du wali et du directeur général de la radio nationale, n’a pas fait exception à la tradition et a été marquée par une affluence nombreuse venue apporter sa contribution à l’endroit des orphelins et des enfants démunis.

Une initiative d’autant plus importante qu’en plus de toutes ces familles et autres nombreux bienfaiteurs qui ont bravé durant la journée la chaleur suffocante qui pesait sur la cité de Ain Fouara en ce mois de ramadhan pour regagner la salle des fêtes du parc d’attractions, ce sont ces centaines d’enfants et certainement bien plus que ca qui se sont joint dans la soirée à ce mouvement pour donner à cette dynamique de la solidarité, une symbolique autrement plus forte.

Dans ce monde que l’on croyait seulement réservé aux adultes, Haroun du haut de ses 6 ans accomplissant ce beau geste de la solidarité dans la soirée ne manquera pas de se fondre lui aussi sur les ondes de la radio locale dans une spontanéité qui n’appartient qu’aux enfants qui sont nés pour être heureux faire état de vive voix de son sentiment émouvant : «Je suis venu mon frère et moi apporter ma contribution à tous ces orphelins et autres enfants démunis et leur permettre de passer une bonne fête de l’Aid. C’est pour cela, que je demande à tous les enfants de faire un geste à l’endroit de tous ceux là qui ont le même âge que nous et qui ce soir ont besoin de nous.»

La salle se fige et son appel donne l’impression d’avoir été bien entendu lorsque le flux de la solidarité marqué déjà depuis la matinée par ce premier geste du wali, Nacer Maskri, gagne de plus en plus de terrain autant par des apports d’effets vestimentaires flambants neufs que des contributions financières qui évolueront au fur et à mesure pour atteindre de 400 millions de centimes après la rupture du jeune et monter au fur et à mesure que l’affluence grandira.

Dans la salle Sebti Terfaya le directeur de wilaya de l’action sociale et de la solidarité, n’est pas sans faire état de signe d’optimisme quand il dit notamment : «Notre objectif cette année est d’offrir des trousseaux vestimentaires neufs au maximum d’orphelins pour cette fête de l’Aïd. Cette adhésion de la population sétifienne et beaucoup de citoyens qui viennent de différentes localités de la wilaya est révélatrice. Nous étions pour les contributions financière à 275 millions à 15heures, nous sommes monté à plus de 400 millions juste âpres la rupture du jeune pour aller à 628 millions de centimes et 568 trousseaux complets à la clôture : c’est encourageant et cela dénote une fois encore de la générosité de la population sétifienne au titre de la dynamique de la solidarité que connait cette wilaya. »

Au même moment, toute l’équipe de Radio Sétif est mobilisée dans les studios et sur place en direct de cette salle du parc d’attractions. Ahmed Hamache le directeur de cette radio assistant tous ses animateurs ne manque pas de nous consacrer un moment : «C’est désormais une initiative qui s’inscrit de plain pied dans nos traditions et qui se veut être d’autant plus importante qu’elle mobilise sous le haut patronage du wali et du directeur général de la radio nationale tous les partenaires à même d’apporter un plus à un tel événement pour lequel nous avons mobilisé tous les moyens de la radio». Fatima accompagnée de ses trois enfants est au cœur de cette dynamique : «Je suis venue avec mes enfants pour leur faire toucher du doigt les valeurs de la solidarité et faire qu’ils sachent qu’il y a beaucoup d’enfants qui sont dans le besoin et vivent parfois dans des conditions difficiles.»

Les heures s’égrènent, le temps est clément et dans cette vaste salle rien n’est laissé au fait du hasard ! Tout est compté et recompté jusqu’au dernier sous l’œil vigilant d’un huissier de justice, vigilance d’autant plus assurée par les éléments de la Sûreté de la wilaya qui veillent à la tranquillité des familles.

F. Zoghbi